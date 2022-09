अलवर. अलवर शहर के पूराने मोहल्ले में शुक्रवार रात को कुछ युवाओं ने एक युवक के साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम (Some youths robbed the youth after beating him) दिया. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. हमलावर पीड़ित के दोस्त थे. पीड़ित युवक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

शहर कोतवाली राजेश कुमार ने बताया कि हिंदू पाड़ा मोहल्ले में एक युवक को साथ उसके चार दोस्तों ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया. परिजनों ने उसे इलाज के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद आरोपी पैसे और मोबाइल फोन लूट (Loot Case in Alwar) कर ले गए. इस संबंध में घायल के परिजनों ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

पीड़ित मां का बयान

पढ़ें: Jaipur Crime News : एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर बदमाशों ने की लूटपाट, जबरन 4500 रुपये PAYTM कराए...

दोस्तों ने फोन कर निखिल को बुलाया: घायल निखिल ने बताया कि वो शुक्रवार रात को घर पर खाना खा रहा था. उसी समय दोस्त का फोन आया और उसने घर से बाहर बुलाया. एक बार मना करने पर वो जबरदस्ती करने लगा. जैसे ही निखिल बाहर आया तो वो उसे बड़ौदा हवेली में ले गए. जहां अक्कू, कालू, वीरू और मोनी ने उसके साथ मारपीट की. हमलावरों ने निखिल के पैरों और सिर में पत्थर से वार (Assault Case in Alwar) किया. जिससे निखिल लहूलुहान होकर बेहोश हो गया. उसके बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी निखिल को नहीं है. उसे जब होश आया तो उसके दोस्त 37 हजार 500 रुपए की नकदी, सोने की बाली और फोन छीन कर फरार हो गए थे.

वहीं, निखिल की मां ने पुलिस को बताया कि जेब में बिक्री की नकदी और दुकान का किराया था. इसके अलावा सोने की बाली और मोबाइल फोन गायब है. घटनास्थल के पास से गुजर रहे एक अनजान व्यक्ति ने उसे घर तक पहुंचाया और उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया. उसके बाद मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया घायल युवक का मेडिकल कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.