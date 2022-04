उदयपुर. उदयपुर में बुधवार शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे (Udaipur Road Accident) ने खुशी भरे माहौल को मातम में बदल दिया. परिवार और गांव के लोग सगाई समारोह में शामिल होकर वापिस लौट रहे थे तब ये हादसा हुआ. जानकारी के मुताबिक काया गांव के पास खरपना के रहने वाले परता मीणा के बेटी की सगाई करने के लिए परिवार और आस-पड़ोस के लोग कालीवास गांव गए थे. वहां से लौटते वक्त ही दर्दनाक हादसा हुआ.

नशे में था ड्राइवर: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोगों से भरी पिकअप वैन ओवरस्पीड (Over speed Van Overturned In Udaipur) थी और अचानक वो पलट कर 20 फीट खाई में जा गिरी (7 died when pickup van fell into gorge). उसमें करीब दो दर्जन लोग सवार थे. जिनमें महिलाएं छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल थे. प्राथमिक जानकारी में सामने आया कि पिकअप चालक ड्राइवर नशे में था. खाई में गिरने से पहले पिकअप चालक ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी थी. इसके बाद उसने अपने वाहन की गति तेज कर दी. तेज रफ्तार को कंट्रोल नहीं कर पाया और अचानक अनियंत्रित होने से पिकअप पलटी खाकर गिर गई.

गांव में पसरा मातम

स्थानीय लोगों ने बढ़ाया मदद का हाथ: हादसा इतना दर्दनाक था कि बच्चों की पिकअप नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई. जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पिकअप के खाई में गिरने के कारण दबे हुए लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण और पुलिसकर्मी ने बाहर निकाला. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने निजी वाहनों और एंबुलेंस के माध्यम से पीड़ितों को उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय पहुंचाया.

पिकअप में क्षमता से अधिक लोग: बड़े हादसे की सूचना से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. हादसे की सूचना पर परिजन भी अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गए और माहौल गमगीन हो गया. प्रशासन ने 7 लोगों के मौत की पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि पिकअप में क्षमता से अधिक लोग भरे हुए थे. हादसे की सूचना पर उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी मनोज कुमार, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, एआईसीसी सदस्य डॉ विवेक कटारा भी मौके पर पहुंच गए.उन्होंने परिजनों से मुलाकात करते हुए स्थिति का जायजा लिया.

सहायता राशि की मांग: गुरुवार को 3 बच्चे समेत 7 लोगों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया इस दौरान ग्रामीण और परिवार के लोग बड़ी संख्या में अस्पताल की मोर्चरी के बाहर इकट्ठा थे. घर की खुशियों को मातम में बदलते देख वहां मौजूद लोग भावनाओं पर काबू नहीं पाए. परिजनों के साथ ही वहां मौजूद लोग फूट फूटकर रोते दिखे. एक ही गांव से 7 लोगों के शव का अंतिम संस्कार से माहौल गमगीन है. ग्रामीणों ने बताया कि इस हादसे में घायल और मृतक सभी गरीब परिवार से हैं. लोगों ने सरकार से उचित सहायता राशि देने की गुजारिश की है.