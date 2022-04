उदयपुर. झीलों के शहर उदयपुर में कांग्रेस अपना तीन दिवसीय चिंतन शिविर करने जा (Congress Contemplation Camp to be held in Udaipur) रही है. ऐसे में शहर में शिविर को लेकर तैयारियां जोर-शोर से हो रही हैं. कांग्रेस के करीब 400 से अधिक दिग्गज नेता इस चिंतन बैठक में शामिल होंगे. ये चिंतन शिविर उदयपुर के कोडियात रोड स्थित ताज अरावली रिसोर्ट में आयोजित किया जाएगा. साथ ही शहर की 5 से 6 होटलों को नेताओं को रुकवाने के लिए बुक किया गया है. दरअसल पांच राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूती देने के लिए चिंतन-मनन करने जा रही है.

कांग्रेस पार्टी 13 से 15 मई के बीच तीन दिवसीय चिंतन शिविर, पूर्व के वेनिस कहे जाने वाले उदयपुर में करेगी. इस शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद और राज्य के प्रभारी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता (400 Congress leaders will be involved in Chintan Shivir) सहित 400 नेता शामिल होंगे. इस तीन दिवसीय चिंतन मंथन में कांग्रेस 6 प्रस्ताव को पास करेगी.

नेताओं के रुकने का इंतजाम: उदयपुर की ताज अरावली रिसोर्ट और अनंता रिसोर्ट को रिजर्व रखा गया है. इस रिसोर्ट में करीब 175 कमरे हैं. इसी के पास में स्थित अनंता रिसोर्ट में भी इतने ही कमरे हैं. कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बड़े दिग्गज नेता के ताज अरावली होटल में ठहरने के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है. चिंतन शिविर को लेकर इन दोनों ही रिसोर्ट में तैयारियां की जा रही हैं. जिससे चिंतन शिविर की भव्यता और दिव्यता देखने को मिलेगी. सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा ने बताया कि हमारा सौभाग्य है कि चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हो रहा है. इस शिविर की मेजबानी का अवसर हमें मिला है. उन्होंने कहा कि उदयपुर में करीब 6 से 7 होटलों में नेताओं को रोकने की व्यवस्था की गई है.

राजस्थानी और मेवाड़ी अंदाज से किया जाएगा स्वागत: दुनिया में अपने खान-पान और अपनी संस्कृति के लिए जाने जाने वाले राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 400 दिग्गज नेता एकत्रित होंगे. ऐसे में इनका स्वागत पारंपरिक रूप से किए जाने की तैयारी है. नेताओं की मेजबानी में राजस्थानी और मेवाड़ के आदित्य परंपरा की झलक दिखेगी. इस चिंतन शिविर को लेकर पीसीसी ने तैयारियां तेज कर दी हैं.

उदयपुर के पर्यटन स्थलों की खूबसूरती भी देखने को मिलेगी: कांग्रेस के इस तीन दिवसीय चिंतन शिविर में अपने पार्टी की रीति-नीति को लेकर मंथन करेगी. इसकी विशेष तैयारियां की जा रही हैं. उदयपुर अपनी संस्कृति और मेजबानी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है. यहां के खानपान और स्वाद का जायका देश-दुनिया में विख्यात है. इसके साथ ही चिंतन शिविर में राजस्थानी लोक रंग की झलक भी देखने को मिल सकती है.

इस चिंतन शिविर को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पूरी टीम बड़ी ही उत्साह के साथ तैयारियों में जुटी हुई है. इसी कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले दिनों जब उदयपुर के दौरे पर थे, तब उन्होंने ताज अरावली होटल का निरीक्षण किया था. इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी मौजूद थे. एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 4 मई को उदयपुर आने की संभावना है. इस दौरान वे चिंतन बैठक को लेकर विशेष चर्चा करेंगे, साथ ही तैयारियों पर फीडबैक भी ले सकते हैं. इस दौरान उनके साथ अजय माकन में मौजूद रहेंगे.