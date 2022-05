उदयपुर. दो दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे पीसीसी चीफ डोटासरा ने भाजपा पर जमकर (Dotasra Alleged BJP) निशाना साधा. इस दौरान डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए वर्तमान के मुद्दों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. डोटासरा ने जोधपुर में गरमाए माहौल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है. राजस्थान में अब चुनाव भी नजदीक हैं, इसलिए भाजपा अलग-अलग तरह के हथकंडे अपनाते हुए कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है.

हाल ही प्रदेश में हुए दंगों को भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बताते हुए कहा कि भाजपा के पास बीते साढ़े 3 साल में राजस्थान में किए गए कामों का ब्यौरा देने के लिए कुछ नहीं है. डोटासरा ने बताया कि आगामी 13 अप्रैल से उदयपुर में शुरू होने वाले 'चिंतन' में 400 से अधिक बड़े नेताओं के आने का अनुमान है. एआईसीसी ने इस चिंतन शिविर के लिए (Congress Contemplation Camp to be held in Udaipur) राजस्थान को चुना है, यह भी प्रदेश के लिए अच्छी बात है.

क्या कहा डोटासरा ने....

डोटासरा ने साफ किया कि 4 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, केसी वेणुगोपाल सहित वरिष्ठ कांग्रेसियों के आगमन के बाद कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर चर्चा की जाएगी. डोटासरा ने कहा कि चिंतन शिविर का आयोजन राजस्थान के लिए बड़ा मौका है. इस दौरान प्रदेश में लगातार बढ़ रही तनावपूर्ण घटनाओं को लेकर डोटासरा ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला और कहा कि चुनाव आने से ठीक पहले प्रदेश में इस तरह की घटनाओं का बढ़ना प्रदेश भाजपा की कमजोरी दर्शाती है. इस मौके पर डोटासरा ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था सहित अन्य जन हितैषी मुद्दों को लेकर बेहतरीन कार्य कर रही है.

