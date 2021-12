उदयपुर. जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत (one died in udaipur road accident) हो गई. जानकारी के अनुसार उदयपुर जिले के गोगुन्दा पिंडवाड़ा हाईवे पर खोखरिया नाल सुरंग के समीप मिनी ट्रक हाईवे पर खड़े ट्रेलर (truck trailor collision in udaipur) से टकरा गया. जिसमें चालक की केबिन में दबने से मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुमेरपुर से सरसों का तेल लेकर गोगुन्दा की ओर एक मिनी ट्रक आ रहा था. मिनी ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी. खोखरिया नाल सुरंग के समीप हाईवे पर एक ट्रेलर खड़ा हुआ था. ऐसे में तेज गति से आ रहा मिनी ट्रक खड़े ट्रेलर में जा घुसा. सड़क हादसे में मिनी ट्रक चालक की केबिन में ही दबने से दर्दनाक मौत (mini truck driver die in accident) हो गई. घटना के बाद मौके राहगीरों की भीड़ जमा हो गई.

हादसे की सूचना पर बेकरिया थानाधिकारी शंकरलाल राव व 108 सहित थाने का जाप्ता भी मौके पर पहुंच गया. पुलिस और हाईवे टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक चालक को केबिन से बाहर निकाला और शव को बेकरिया हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवाया. वहीं पुलिस ने परिजनों और ट्रक मालिक को सूचित किया. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है.