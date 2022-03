उदयपुर. जिले में हत्या का सनसनीखेज मामला (Murder in Udaipur) सामने आया है. एक दंपती के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने आवेश में आकर पत्नी को लोहे की सरिया मारकर उस को मौत (husband killed his wife in Udaipur) के घाट उतार दिया. मामला उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र का है जहां शराब के नशे में पति ने पत्नी के सिर पर सरिये से वार कर हत्या कर दी. इतना ही नहीं, पति ने हैवान पति ने हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए लाश को 8 किमी दूर कविता पुलिया के पास फेंक दिया. जब सूचना परिजनों को लगी तो उन्होंने मृतका के 5 साल के बेटे से पूछा तो उसने आंखों देखी बता दी.

थानाधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि सुखेर थाना क्षेत्र के सुशीला और उसके पति हीरालाल में आए दिन विवाद देखने को मिलता था. ऐसे में रोज के झगड़े और मारपीट से तंग आकर सुशीली कुछ समय पूर्व अपने मायके चली गई थी लेकिन बाद में हीरालाल उसे बच्चों को वापस समझा-बुझाकर घर ले आया. लेकिन शराबी हीरालाल फिर से नशे में मारपीट करने लगा. दोनों आपस में रोज ही झगड़ने लगे. ऐसे में आवेश में आकर हीरालाल ने लोहे के सरिया से पत्नी पर हमला कर मार डाला. बाद में हीरालाल ने घटना को हादसा साबित करने के लिए कविता पुलिया के पास सड़क से नीचे फेंक दिया.

हादसे की सूचना मिलने के बाद पीहरपक्ष के लोग मौके पर पहुंचे जहां सुशीला के सिर पर खून रिस रहा था. हालत संदिग्ध लगने पर वह घर पहुंचे और सुशीला के 5 वर्षीय बेटे जसवंत से बात की. डरे सहमे बच्चे ने बताया कि बीती रात पापा ने मम्मी को मारा. इसके बाद परिजनों की सूचना पर सुखेर थाने में जाप्ता मौके पर पहुंचा. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी की तलाश की जा रही है. महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा. थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले का खुलासा होगा.