उदयपुर. जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवकों के एक ऑटो चालक की पिटाई (Auto Driver Died in Udaipur) करने का मामला सामने आया है. आनन-फानन में घायल व्यक्ति को उदयपुर के एमबी अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. मामले की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोगों ने अस्पताल पहुंचकर इस घटना का पुरजोर विरोध किया. मृतक परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

वीडियो हो रहा वायरल: मिली जानकारी के अनुसार प्रताप नगर थाना क्षेत्र से एक ऑटो चालक भंगार का सामान लेकर डबोक स्थित अपने निवास पर जा रहा था. इसी बीच रास्ते में मोटरसाइकिल को ओवरटेक करने के दौरान उससे हल्की टक्कर लग गई. ऐसे में बाइक सवार युवकों ने ऑटो चालक को रोककर बेरहमी से मारपीट (Bikers Brutally beats Up Autodriver On Overtake In Udaipur) की. ऑटो चालक युवकों से अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन उन्होंने रहम नहीं दिखाई. वो उसे बुरी तरह पीटते रहे.

ओवरटेक पर आया गुस्सा ले ली ऑटो चालक की जान, वीडियो वायरल

इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुटने लगी लेकिन किसी ने भी इन बाइक सवार युवकों को नहीं रोका. घटनास्थल पर कई लोगों ने मारपीट का वीडियो (Auto Driver Brutally Beaten in Udaipur viral Video) बना लिया. घटना का पता चलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचकर पुरजोर विरोध करने लगे. उनका कहना था कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है. पुलिस जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती तब तक शव नहीं उठाया जाएगा. फिलहाल प्रताप नगर थाना पुलिस ने मृतक के शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

पुलिस ने बताया कि, अस्पताल से हमें एक युवक के साथ कुछ लोगों के मारपीट की सूचना मिली थी. बाइक सवार युवकों ने टेंपो को भी क्षतिग्रस्त किया. प्रतापनगर क्षेत्र के घाटा वाली माताजी के समीप मारपीट में घायल युवक को भर्ती कराया गया था जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक मोलेला राजसमंद का रहने वाला बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है.