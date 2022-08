कोटा. शहर के जवाहर नगर थाना इलाके में एक हत्या का मामला (Murder Case in Kota) सामने आया है. मकबरा थाना निवासी युवक पर कैफे में एक युवक ने फायरिंग कर दी जिसके चलते उसकी मौत (Youth shot dead in a cafe in Kota) हो गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं.

इसके साथ ही एफएसएल टीम और अन्य डॉग स्क्वायड भी आया हुआ है. हालांकि, मोर्चरी में और एमबीएस अस्पताल में मृतक के परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया. हंगामे को देखते हुए एहतियातन मकबरा इलाके में भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस उप अधीक्षक प्रथम अंकित जैन ने बताया कि घटना जवाहर नगर से तलवंडी जाने वाली सड़क मार्ग पर एक कैफे पर हुई है. इस घटना में हमलावर युवक भी अरकान के साथ ही कैफे पर पहुंचा था. इस दौरान आपस में ही नाश्ता करते समय विवाद हो गया. जिसके बाद यह वारदात (Murder Case in Kota) को अंजाम दिया गया है.

पुलिस उप अधीक्षक प्रथम अंकित जैन ने बताया कि विवाद के बाद युवक ने अरकान पर गोलियां चला दी, जिससे की उसकी मृत्यु हो गई. आशंका जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश के चलते ही दोनों के बीच झगड़ा हुआ. वहीं, जिस कैफे में यह घटना हुई है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है.

जवाहर नगर थाना अधिकारी रामकिशन का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. मृतक के शरीर पर एक ही गोली का निशान है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस मामले का जांच करेगी. दूसरी तरफ, अरकान को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, इस दौरान वहां भी काफी हंगामा हो गया. आनन-फानन में भारी पुलिस जाप्ता वहां तैनात किया गया है.