कोटा. नए जिला कलेक्टर आईएएस हरिमोहन मीणा ने बुधवार को पदभार ग्रहण (Harimohan Meena Joined As Kota Collector) किया. नए कलक्टर से मिलने (little star of social media meet kota collector) के लिए सोशल मीडिया की नन्ही स्टार अलीजे भी पहुंची. जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किए एक वीडियो को 10 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं. साथ ही उस पर कई स्टार भी रील्स बना चुके हैं.

यहां तक कि एक्टिव रील्स भी उस पर एक लाख से ज्यादा है और करीब 5 लाख से ज्यादा रील्स बन चुकी है. कलेक्टर हरिमोहन मीणा बालिका से काफी प्रभावित हुए. उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजकुमार सिंह और सत्यनारायण आमेटा को निर्देशित किया है कि बालिका को 26 जनवरी को नन्हे स्टार के रूप में सम्मानित करवाया जाए. जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने उन्हें गिफ्ट भी दिया. अलीजे का परिवार सीएडी सर्किल पर रहता है. उनकी मां अफरोज निजी स्कूल में शिक्षिका और पिता इरफान बैंक में कार्यरत हैं.

यह भी पढ़ें - Jaipur District New Collector : IAS राजन विशाल ने संभाला जयपुर कलेक्टर का कार्यभार, कहा- टीम वर्क से आएंगे अच्छे परिणाम

मामा के स्टूडियो में बनाया था वीडियो

अलीजे के मामा आदिल सूरजपोल महिला पुलिस थाने के नजदीक रहते हैं. आदिल अपना एक स्टूडियो संचालित करते हैं. जिसमें कुछ रिकॉर्डिंग भी कर देते हैं और करीब 3 महीने पहले उन्होंने अलीजे की आवाज में एक गाना रिकॉर्ड किया था. जिसे अपने यूट्यूब पर डाला और उसी का लिंक इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया जिसको 10 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं. यहां तक कि पेपर गायक हनी सिंह के अलावा कॉमेडियन भारती सिंह और कई स्टार भी इस्टाग्राम रील्स भी बना चुके हैं.

यह भी पढ़ें - डूंगरपुर की नई कलेक्टर ने संभाली कमान, कोरोना समेत कई मुद्दों पर साझा किए विचार

यह है गाने के लीरिक्स

नन्ही स्टार अलीजे ने जो गाना गाया है। वह भी उनके मामा ने ही लिखा था। जिसके लीरिक्स "नहीं जानता जहां शहरों में खोया है क्या ना रहा सुकून अब यहां कहीं मैं चलूं दिल चला जहां मेरा दिल पहाड़ों में खो गया". जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा के आग्रह पर बालिका ने एक बार फिर गाना भी गुनगुना कर सबको सुनाया.