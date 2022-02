कोटा. मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के लिए सीट एलॉटमेंट राउंड-1 का परिणाम जारी किया. सीट अलॉटमेंट में सफल विद्यार्थीयों को आवंटित मेडिकल संस्थान को रिपोर्ट और ज्वाइन करने के लिए 2 से 7-फरवरी तक का समय दिया गया है.

सीट अलॉटमेंट परिणाम में एमसीसी 723 पेज में जारी किया है. इसमें 20064 विद्यार्थी सम्मिलित हैं. कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि अलॉटमेंट लिस्ट से सामने आया कि नीट यूजी 2021 के टॉप रैंकर्स की पहली पसंद एम्स दिल्ली और जिप्मेर पुडुचेरी (Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research Pondicherry) रहे. टॉप 50 रैंकर्स में से 44 ने दिल्ली एम्स, 4 ने जिप्मेर पुडुचेरी, एक-एक स्टूडेंट ने जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई और बीजेएमसी पुणे का चयन किया.

SMS मेडिकल कॉलेज AIR 51 वाले को : शर्मा ने बताया कि एमसीसी ने 723 पेज की प्रोविजनल सूची जारी की है, जिसमें 20064 स्टूडेंट्स को शामिल किया है. लिस्ट के अनुसार नीट यूजी 2021 (NEET UG 2021) के टॉपर की पहली पसंद एम्स नई दिल्ली और जिप्मेर पुडुचेरी रहा है. सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर की पहली सीट का आवंटन ऑल इंडिया रैंक 51 को हुआ है. इनके अलावा प्रदेश के एक भी मेडिकल कॉलेज का चयन भी टॉप 100 स्टूडेंट्स ने भी नहीं किया है, जिसमें एम्स जोधपुर भी शामिल है.

एम्स दिल्ली के मेल पर रिस्पांस करें स्टूडेंट : ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली (All India Institute of Medical Sciences New Delhi) प्रशासन ने काउंसलिंग के राउंड-1 के तहत एम्स दिल्ली और जम्मू की एमबीबीएस सीट प्राप्त करने में सफल विद्यार्थियों के लिए रिपोर्टिंग और जॉइनिंग की विशेष व्यवस्था की है. एम्स दिल्ली प्रशासन ने 31 जनवरी को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार इन सफल विद्यार्थियों को ई-मेल भेजे गए है. सफल विद्यार्थी इन ई-मेल को रेस्पॉन्ड करते हुए 2 से 7 फरवरी के मध्य रिपोर्टिंग और जॉइनिंग के लिए किसी एक दिन का चयन करेंगे. देव शर्मा ने बताया कि एम्स दिल्ली प्रशासन ने ऐसा इसलिए किया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबमिशन प्रोसेस के दौरान विद्यार्थी और अभिभावकों की भीड़ एकत्र नहीं हो, ताकि कोविड-19 की प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके.

रिजल्ट के पहले ही निकल गया आपत्ति दर्ज कराने का समय! सीट एलॉटमेंट का प्रोविजनल रिजल्ट 1 फरवरी को जारी किया गया है. यह रिजल्ट दोपहर 2:00 बजे जारी किया गया है लेकिन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके तहत जिसमें विद्यार्थियों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा है. हालांकि इस रिजल्ट पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 फरवरी सुबह 10:00 बजे तक कई समय दिया गया है. अब आपत्ति किस तरह से दर्ज की जा सकेगी या यह तारीख गलत है. इस पर मेडिकल काउंसलिंग कमेठी ही कुछ कह सकती है.