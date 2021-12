जोधपुर. नीट पीजी काउं​सलिंग (NEET PG counselling protest) करवाने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत (Resident Doctors Strike In Jodhpur) पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में दिल्ली में चल रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेट डॉक्टरों ने दो घंटे का कार्य (Jodhpur Resident doctors boycott work) बहिष्कार किया.

पुलिस की कार्रवाई असहनीय : पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में डॉक्टरों ने रैली निकाली और मेडिकल कॉलेज में नारेबाजी कर अपना विरोध जताया है. डॉक्टरों का कहना है कि नीट पीजी काउंसलिंग नहीं होने से रेजिडेंट डॉक्टर परेशान है. डॉक्टरों की कमी बनी हुई है. इसका विरोध चल रहा है, लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई (Protest against police action on residents in Delhi) की है वह असहनीय है.

जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध...

2 घंटे का कार्य बहिष्कार : मामले को लेकर दिल्ली में बनी सेंट्रल कमेटी के आह्वान पर आगे आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी. 2 घंटे के कार्य बहिष्कार के दौरान रेजिडेंट डॉक्टर वार्ड में नहीं गए और न ही इमरजेंसी सेवाएं दी. केंद्र सरकार नीट पीजी काउंसलिंग पर जल्द कोई कार्रवाई नहीं करती है तो राज्य के रेजिडेंट भी एक बार फिर कार्य बहिष्कार पर उतरेंगे. इससे पहले 28 नवंबर से रेजिडेंट कार्य बहिष्कार (Resident Doctors Strike In Jodhpur) कर रहे थे और मरीजों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.

