जोधपुर. शहर की एक युवती को उसके मित्र ने शादी का झांसा देकर पहले खुद और उसके बाद अपने साथी संग मिलकर बलात्कार (Gangrape in Jodhpur 5 star Hotel) किया. उदयमंदिर थाना पुलिस ने गैंग रेप का मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच एडीसीपी निशांत भारद्वाज कर रहे है. प्राप्त जानकारी के अनुसार उदय मंदिर थाना क्षेत्र की रहने वाली 24 साल की युवती की पिछले साल जयपुर के युवक से फेसबुक के जरिए दोस्ती (girl raped in jodhpur by FB friend) हुई. दोनों के बीच काफी बातचीत हुई. बात आगे बढ़ी तो युवक ने शादी का प्रस्ताव रखा.

आरोप है कि 25 नवंबर 2021 को वह उससे मिलने आया और राई का बाग क्षेत्र स्थित एक होटल में लेकर गया. जहां उसने उसके साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया और वादा किया कि जल्द ही दोनों शादी कर लेंगे. लड़की के मुताबिक उसकी मर्जी के खिलाफ जा उससे संबंध बनाएं और जयपुर चला गया. हालांकि उसके बाद भी बातचीत होती रही. हाल ही में 22 मई को युवक जोधपुर आया और उसने उसे फोन कर होटल में बुलाया.

झांसा देकर पांच सितारा होटल में गैंग रेप

पढ़ें-Gang Rape Case in Barmer: मंगेतर ने दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप, मामला दर्ज

जब लड़की पहुंची तो पता चला कि आरोपी अपने दोस्त संग वहां रुका है. लड़की के मुताबिक बाद में तीनों होटल के कमरे में चले गए. यहां से भोजन करने के लिए तीनों रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक रेस्त्रां में गए और उसके बाद वापस होटल लौटे. रात को युवती के मित्र और उसके साथी ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया. युवती के इनकार पर उसके साथ दोनों ने मारपीट की. फिर उसके साथ बारी बारी से रेप (Gangrape In Jodhpur) किया. पीड़ित को रात भर होटल में ही रखा. सुबह फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. अपनी बदनियती को अंजाम देने के बाद दोनों ने दोपहर को उसे होटल से निकाल दिया. युवती ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को घटना बताई. जिसके बाद थाने में मामला दर्ज हुआ है. युवती का मेडिकल हो गया है.आगे की जांच जारी है.

गर्भपात का जिक्र: युवती ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है की गत वर्ष राइका बाग में होटल में उसके साथ हुए दुष्कर्म के बाद वह गर्भवती हो गई थी. जिसकी जानकारी उसने युवक को दी थी. जिस पर उसने यहां आकर उसे गर्भपात की गोलियां दी. जिससे उसका गर्भपात हो गया था. इस दौरान भी उसने युवती के साथ शादी करने का आश्वासन दिया था लेकिन इसको लेकर कभी गंभीरता नही दिखाई.