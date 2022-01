जोधपुर. एयरफोर्स एरिया के पास बसी कॉलोनी और सेना कर्मियों के बीच सोमवार रात खूब हंगामा (Clash Between Air Force Personnel And Locals In Jodhpur) हुआ. झगड़े की वजह जमीन है. इस जमीन पर वायुसेना की ओर से खाई खोदी (Air Force Dug A Ditch) गई है. जिसे आम लोग गलत बता रहे हैं.

खाई और दीवार वजह

एयरफ़ोर्स एरिया में स्थानीय नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच सोमवार रात को खूब कहासुनी (Clash Between Air Force Personnel And Locals In Jodhpur) हुई. वायुसेना क्षेत्र के नजदीक स्थित व्यास कॉलोनी के लोग सेना कर्मियों से भिड़ गए. सुरक्षाकर्मियों ने खाई खोद दी. इससे पहले एक दीवार भी बना चुके थे जिसके चलते तनातनी चल रही थी.

सेना के खिलाफ नारेबाजी

सोमवार रात को क्षेत्रवासी एकत्र होकर नारेबाजी (Jodhpur Locals Raised Slogans Against Air Force Personnel) करने लगे दूसरी तरफ से सुरक्षाकर्मियों का भी जमावड़ा लग गया. नागरिकों का आरोप है कि सुरक्षाकर्मी हमारे आने जाने का रास्ता रोकने के लिए खाई खोद रहे हैं. वहीं, सैन्य अधिकारियों का कहना है कि जिस जगह पर लोग रह रहे हैं वह हमारी जमीन है यहां गलत पट्टे दिए गए हैं.

पुलिस ने कराया शांत

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत (Clash Between Air Force Personnel And Locals In Jodhpur) कराया. हालांकि इस बीच लाठी डंडों की नौबत भी आ गई थी. बताया जाता है कि सुरक्षाकर्मियों ने लाठियां उठा ली थीं.सेना का कहना है कि उन पर पहले पत्थर फेंका गया था जिसके जवाब में लाठियां उठी. हालांकि गनीमत रही कि माहौल नहीं बिगड़ा. क्षेत्रवासियों की तरफ से और सेना की तरफ से एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दी गई है. वहीं पुलिस ने रात को काम बंद करवा कर जांच शुरू कर दी है.