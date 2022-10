जयपुर. राजधानी के शिप्रा पथ थाना इलाके में बुधवार देर रात बाइक टच हो जाने को लेकर हुए विवाद के चलते एक निजी अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने वाले युवक की निर्मम हत्या कर दी गई. वहीं उसके तीन अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है. चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावर और मृतक व घायल, दोनों पक्ष एक दूसरे को नहीं जानते (Clash in two groups over bike touch in Jaipur) हैं.

पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल कर हमलावरों को आईडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही है. वहीं बदमाशों की धर पकड़ के लिए डीएसटी साउथ और सीएसटी टीम को भी लगाया गया है. हमले में जान गंवाने वाले युवक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है और परिजनों से शिकायत लेकर हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

बाइक टच होने की घटना के विवाद में युवकी हत्या

युवक का मकान देखा और रात को किया हमला: मानसरोवर थानाधिकारी दिलीप सोनी ने बताया कि वकील बंजारा नाम का युवक एक निजी अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था. वह बुधवार रात अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौट रहा था. उसके साथ में उसके तीन अन्य साथी भी मौजूद थे. जगन्नाथपुरी कॉलोनी में कुछ युवकों से बाइक टच हो जाने को लेकर बंजारा व उसके साथियों का विवाद हो गया. इस दौरान दोनों गुट आमने-सामने हो गए और झगड़ने लगे. इस दौरान कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया और बंजारा व उसके साथियों को उनके किराए के मकान पर जाने को कहा.

इस दौरान दूसरे गुट के युवकों ने बंजारा का किराए का मकान देख लिया और देर रात के 1 बजे के बाद तकरीबन एक दर्जन बदमाश सरिए व डंडे लेकर बंजारा के किराए के मकान पर पहुंच गए. जहां बदमाशों ने बंजारा के किराए के मकान के गेट को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और छत में ऊपर बने कमरे में मौजूद बंजारा व उसके तीन साथियों पर जानलेवा हमला कर दिया. इस दौरान बंजारा के सिर में गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

वहीं उसके तीन साथियों को लहूलुहान स्थिति में छोड़कर हमलावर मौके से फरार हो गए. शोर सुन आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकले और पुलिस कंट्रोल रूम को वारदात की सूचना दी. सूचना पर शिप्रापथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जयपुर अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया. वहीं तीनों गंभीर घायल युवकों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया. फिलहाल पुलिस ने हत्या व अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर हमलावरों की तलाश करना शुरू किया है.