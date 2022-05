जयपुर. राजधानी के आदर्श नगर थाना इलाके में एक युवती की अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में 23 वर्षीय पीड़िता ने इरफान नामक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है. प्रकरण की जांच कर रहे एसआई धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले महीने जब पीड़िता घर पर अकेली थी तभी आरोपी जबरन उसके कमरे में घुस आया और नशीला पेय पदार्थ पिलाकर उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बना ली.

जब शोषण हद से ज्यादा हो गया तो पीड़िता ने आरोपी की हरकतों का विरोध किया तो आरोपी ने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर (Threat To Expose Victim On Social Media ) उसे बदनाम करने की धमकी (Woman Blackmailed and raped in Jaipur) दी. आरोपी से मिली धमकी के चलते पीड़िता चुप रही और उसने घर के किसी भी सदस्य को आरोपी की हरकतों के बारे में नहीं बताया.

इसके कुछ दिनों बाद आरोपी फिर से पीड़िता के घर आया और पीड़िता के छोटे भाई-बहन को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. साथ ही वारदात के बारे में किसी को भी कुछ बताने पर अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी (Threat To Expose Victim On Social Media ) दी. इसके बाद आरोपी लगातार पीड़िता का देहशोषण करता रहा और आरोपी से मिली धमकी के चलते पीड़िता चुप रही. आरोपी की लगातार बढ़ती दरिंदगी से परेशान होकर हिम्मत जुटा पीड़िता ने शनिवार को अपने परिजनों को आपबीती बताई. इसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर आदर्श नगर थाने पहुंचे और इरफान के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. पुलिस में शिकायत दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी घर से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है.