हैदराबाद/जयपुर. समाज के प्रसिद्ध सोशल एक्टिविस्ट कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की याद में हैदराबाद के हयातगर में श्रद्धांजलि सभा (tribute paid to Colonel Bainsla in Hyderabad) का आयोजन किया गया. इस दौरान सैकड़ों प्रवासी राजस्थानियों (Overseas Rajasthanis paid tribute to Colonel Bainsla) ने कर्नल बैंसला के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि अर्पित की. श्रद्धांजलि सभा में कर्नल बैंसला की पुत्री और भारत सरकार में सीनियर IRS ऑफिसर सुनीता बैंसला ने बैंसला के विजन से समाज को रूबरू करवाया.

इसके साथ ही राजस्थान में पिछड़े वर्गों के लिए चलाये जा रहे एजुकेशन मिशन से रूबरू करवाया. इस मौके पर हैदराबाद के प्रसिद्ध उद्योगपति देवीदत्त कोली ने इंडियन आर्मी में कर्नल बैंसला के देश सेवा के लिए किए गए कार्यों और रिटारयरमेंट के बाद समाज सेवा के कार्यों को याद किया. उन्होंने युवाओं को बैंसला से प्रेरणा लेने की सीख दी. उन्होंने कहा कि उनकी बदौलत ही गुर्जर समाज की वैश्विक पहचान बन पाई है. कर्नल बैंसला की याद में अब गुर्जर समाज देशभर में एजुकेशन को लेकर एक मुहिम चला रहा है जिसको लेकर हैदराबाद में भी ड्राफ्टिंग की गई है.

