जयपुर. राजधानी के बगरू थाना इलाके में एक मनचले ने छात्रा को उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दे (Threat Of Acid Attack by a Goon In Jaipur) डाली. मनचले की हरकतों से परेशान छात्रा ने पुलिस में शिकायत दी कि यदि जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई नहीं की (Girl Warned To Kill self If Action Not Taken By Jaipur Police) तो वो खुद को खत्म कर लेगी.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय छात्रा महारानी कॉलेज में पढ़ती है. उसने नामजद शिकायत आशु खटीक के खिलाफ दर्ज करवाई है. शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि आशु खटीक पिछले काफी लंबे समय से छात्रा (Complaint Against Stalker In Jaipur) का पीछा कर रहा है और छात्रा से दोस्ती करने व शादी करने की बात कह रहा है. छात्रा के मना करने के बावजूद भी आशु ने पीड़िता का पीछा करना नहीं छोड़ा और लगातार उसे परेशान कर रहा है.

गुरुवार को छात्रा का पीछा करते हुए आशु उसके मोहल्ले तक पहुंच गया और जब छात्रा एक दुकान से सामान लेने गई तो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया. छात्रा को उसके घर के सामने आशु ने धमकी दी कि या तो मुझसे शादी कर ले नहीं तो मैं तेरे को समाज में बदनाम करूंगा और तेरे चेहरे पर तेजाब फेंक (Threat Of Acid Attack by a Goon In Jaipur) दूंगा.

आशु की इन हरकतों से परेशान होकर छात्रा रोते हुए पुलिस थाने पहुंची और आशु के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. साथ ही पुलिस को यह भी कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वह अपने आप को खत्म कर लेगी. फिलहाल पुलिस ने आशु के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश करना शुरू किया है.