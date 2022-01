जयपुर. राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग (Rajasthan State Commission for Protection of Child Right) की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने आज बुधवार को जेके लोन अस्पताल का औचक निरीक्षण (Sangeeta Beniwal JK Lone Hospital Inspection) किया. उन्होंने बच्चों के वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचकर बच्चों से बातचीत की और वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साहवर्धन किया.

जेके लोन अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा : संगीता बेनीवाल ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है. ऐसे में कोविड से बच्चों का बचाव और समयबद्ध इलाज आयोग और सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं और उपकरणों की उपलब्धता (Covid Arrangements And Equipment in Hospitals) सुनिश्चित करना जरूरी है. इसे ध्यान में रखते हुए हुए ही आयोग अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ आज राजधानी के जेके लोन अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

यह भी पढे़ं- सचिवालय में कोरोना विस्फोट, 3 दिन में 13 से अधिक कर्मचारी संक्रमित... कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव में ओमीक्रोन के लक्षण

बच्चों को जागरूक करने के लिए किया प्रेरित

उन्होने बताया कि बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की स्थिति में इलाज में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो. इसके लिए जेके लोन अस्पताल में पहले से ही चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर (Child Dedicated Covid Care Center) तैयार कर लिया गया है. इसके साथ ही उपकरणों की उपलब्धता के लिए अस्पताल अधीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है. वहीं, जेके लोन अस्पताल में चल रहे बच्चों के वैक्सीनेशन कैंप (Vaccination Camp Inspection In Rajasthan) का भी संगीता बेनीवाल ने निरीक्षण किया.

यह भी पढे़ं- Rajasthan Corona Update: प्रदेश में 1137 नए मामले आए सामने, उदयपुर में मिले ओमीक्रोन के 2 मामले

हर परिस्थिति कोे लिए रहें तैयार

साथ ही बच्चों से बातचीत कर उन्हें कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने और अन्य बच्चों को जागरूक करने के लिए प्रेरित (Encourage Vaccination Of Children) किया. इस दौरान उन्होने अस्पताल प्रशासन और स्टाफ को हर स्थिति के लिए तैयार रहने और इलाज में कोताही नहीं बरतने के भी निर्देश दिए. आयोग सदस्य डॉ. शैलेन्द्र पंड्या, डॉ. विजेंद्र सिंह और शिव भगवान नागा, अस्पताल के अधीक्षक अरविंद शुक्ला आदि भी मौजूद रहे.