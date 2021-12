जयपुर. राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट)-2021 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगारों का आंदोलन लगातार जारी है. शहीद स्मारक पर अनशन (reet exam 2021 hunger strike jaipur) पर बैठे एक अभ्यर्थी की आज सोमवार को तबीयत बिगड़ गई. जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

रीट में पद बढ़ाने की मांग को लेकर जयपुर में आंदोलन (Jaipur REET 2021 Movement ) जारी है. जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर को शहीद स्मारक पर तीन बेरोजगारों ने आमरण अनशन शुरू किया था. उनमें से एक बेरोजगार रोहिताश गुर्जर की आज सोमवार को तबीयत बिगड़ गई. उसे अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टर्स ने उसे भर्ती कर लिया है.

इधर रीट 2021 में शिक्षकों के पद 31 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने की मांग (Demand to increase the post in REET 2021 ) को लेकर आज सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई गई. इन बेरोजगारों का कहना है कि तीन साल बाद रीट भर्ती परीक्षा हुई है. इसलिए इसमें पदों की संख्या को 31 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अभी शिक्षकों के 50 हजार से ज्यादा पद खाली हैं. बता दें कि बेरोजगारों की मांग को लेकर उपेन यादव का आंदोलन भी सुर्खियों में रहा था.