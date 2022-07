जयपुर. प्रदेश में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आगामी 24 घंटों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई है. बीते 24 घंटे में प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश हुई. पश्चिमी हिस्से में कई (Rain In Many Districts In Rajasthan) जगहों पर भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान के अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक समेत अन्य जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, और बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनू, चूरू समेत अन्य जगहों पर भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया (Orange alert in Rajasthan ) गया है.

अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बारिश अजमेर के सरवाड़ में 45 एमएम, बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में 60 एमएम, झालावाड़ के बखानी में 90 एमएम, भीलवाड़ा के बदनोर में 55 एमएम, जैसलमेर के फतेहगढ़ में 75 एमएम, पोखरण में 45 एमएम, जालौर के अहोर में 91 एमएम, जोधपुर के बिलाड़ा में 70 एमएम, ओसियां में 52 एमएम, कोटा के डिगोद में 38 एमएम, नागौर के मेड़ता में 38 एमएम, पाली के बनियावास में 52 एमएम, और टोंक के गलवानिया में 48 एमएम दर्ज की गई है.

आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार से लेकर 10 जुलाई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश हो सकती है. शनिवार को उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़ और दक्षिणी राजस्थान में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं. दक्षिण गुजरात और अन्य जगहों पर भारी बारिश दर्ज की (Rain In Many Districts In Rajasthan) गई है.

अधिकतम तापमान: प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 34.6 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 33.7 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 36.8, अलवर में 36, जयपुर में 36 , पिलानी में 38 , सीकर में 35.5, कोटा में 33.8, बूंदी में 36.4, चित्तौड़गढ़ में 33, डबोक में 31.4, बाड़मेर में 34.8, पाली में 35.6, जैसलमेर में 36.6, जोधपुर में 38.5, फलौदी में 39.8, बीकानेर में 39.5, चूरू में 38.1, श्रीगंगानगर में 40 , धौलपुर में 38.7, नागौर में 38.9, टोंक में 35, बारां में 36.6, डूंगरपुर में 33.1, हनुमानगढ़ में 36.9 , जालौर में 33.3 , सिरोही में 34 , सवाई माधोपुर में 38.5 , करौली में 38.2, और बांसवाड़ा में 33.8 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.