जयपुर. प्रदेश में ठंड का असर जारी है. बादलों की आवाजाही के बीच तापमान में उतार-चढ़ाव (Rajasthan Weather Update) देखने को मिल रहा है. आज शाम से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही मौसम का मिजाज भी बदल जाएगा. मौसम विभाग की ओर से बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने 4 संभागों में ओलावृष्टि का अलर्ट (Rain and hail alert in rajasthan) जारी किया है और 5 संभागों में बारिश की संभावना जताई है. 8 जनवरी तक प्रदेश के मौसम का मिजाज (Cold Wave in Rajasthan) बदला हुआ रहेगा.

मौसम विभाग के अनुसार दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 5 दिन तक राजस्थान की कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है. मंगलवार से शुक्रवार तक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे. अरब सागर की खाड़ी से हवाएं राजस्थान में प्रवेश करेगी, जिसके चलते मंगलवार रात से ही बीकानेर, जोधपुर, अजमेर समेत कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी.

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बुधवार को जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, नागौर समेत कई जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि होने को लेकर येलो अलर्ट (Rain and hail alert in rajasthan) जारी किया है. विभाग की मानें तो अलवर, दौसा, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, गंगानगर में भी मौसम का मिजाज बदलेगा.

प्रदेश में न्यूनतम तापमान

प्रदेश में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature of Rajasthan) की बात की जाए तो अजमेर में 11.1 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 9.2 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 7.1 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 7.6 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 9.7 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 9.7 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 9.8 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 10.5 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 7.3 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 9.4 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 9.5 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 10.8 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 15 डिग्री सेल्सियस, पाली में 12.6 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में 13.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.

इसी तरह जोधपुर में 12.9 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 8.8 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 13.4 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 10.2 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 12.5 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 6 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 11.3 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 13.5 डिग्री सेल्सियस, बारां में 7.4 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 8.9 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर में 14.4 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 11.3 डिग्री सेल्सियस, जालोर में 12 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 13 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 7 डिग्री सेल्सियस, करौली में 4.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature of Rajasthan) दर्ज किया गया है.

प्रदेश में कड़ाके की ठंड से एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है. कोहरा छाए रहने और मावठ का दौर जारी है. सर्दी बढ़ने से बेजुबान पशु-पक्षी भी परेशान है. लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं.

बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभाग के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है. प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई है. मौसम विभाग की ओर से कृषि मंडियों में खुले में रखे अनाज को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर चलने की भी संभावना है. अब नए साल जनवरी में भी कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है.