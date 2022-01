जयपुर. प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर (Rajasthan Weather Update) देखने को मिल रहा है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर (Rain in Rajasthan) शुरू हो गया है. राजधानी जयपुर में अलसुबह से ही हल्की बारिश का दौर जारी है. प्रदेश में कई जगह पर बूंदाबांदी तो कहीं पर रिमझिम बारिश हो रही है. बारिश होने से सर्दी बढ़ गई है. मौसम विभाग की ओर से ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया है.

बता दें, सीकर, टोंक, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर समेत कई जगहों पर बुधवार को बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव हो रहा है. 4 संभागों में ओलावृष्टि का अलर्ट (hailstorm in Rajasthan) जारी किया गया और 5 संभागों में बारिश की संभावना (Hailstorm and rain warning in rajasthan) जताई गई है.

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बुधवार को ऑरेंज अलर्ट के तहत जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, नागौर समेत कई जगह पर बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी सलाह जारी की है. किसानों को कहा गया है कि 1 सप्ताह तक फसलों का विशेष ध्यान रखें. तेज बारिश और ओलावृष्टि कई फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है.

पढ़ें- Rain in Behror: बदला मौसम तरबतर हुआ बहरोड़

पाला पड़ने से किसानों को फसल के नुकसान होने का डर सता रहा है. हालांकि, कुछ फसलों के लिए ठंड का असर बेहतर माना जा रहा है. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादा ठंड पड़ने से कई फसलों को फायदा भी होगा. चना, मटर, गाजर, मूली और सरसों की फसल को फायदा होगा. वहीं, ज्यादा पाला पड़ने से गेहूं की फसल खराब होने का भी डर बना हुआ है.

प्रदेश में न्यूनतम तापमान

प्रदेश में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature of Rajasthan) की बात की जाए तो अजमेर में 15.5 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 14.5 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 11.3 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 11.4 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 13.5 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 12.5 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 12 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 14.1 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 10.3 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 11.2 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 14.6 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 13.6 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 14.2 डिग्री सेल्सियस, पाली में 15 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.

जोधपुर में 17.3 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 10.8 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 13.6 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 11.5 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 12.3 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 10.3 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 14.4 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 17.2 डिग्री सेल्सियस, बारां में 11.2 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 14.3 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर में 17.1 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 12.1 डिग्री सेल्सियस, जालोर में 18.7 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 18 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 12.5 डिग्री सेल्सियस, करौली में 8.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature of Rajasthan) दर्ज किया गया है.

इन जगहों पर हुई बारिश

जयपुर में 0.5 एमएम, अजमेर में 0.2 एमएम, पिलानी में 4.2 एमएम, सीकर में 3 एमएम, बाड़मेर में 4.7 एमएम, जैसलमेर में 12.4 एमएम, जोधपुर में 0.4 एमएम, बीकानेर में 0.8 एमएम, चूरू में 7.2 एमएम, गंगानगर में 4.8 एमएम, नागौर 1 एमएम, हनुमानगढ़ में 6 एमएम, अलवर में 0.5 एमएम, फतेहपुर में 4.5 एमएम बारिश दर्ज की गई है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर समेत अन्य जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना (Rain in Rajasthan) है.