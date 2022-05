जयपुर. प्रदेश में मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा और ठंडी हवा चलेंगी (Rajasthan Weather Update), जिससे गर्मी के प्रकोप से राहत मिलने की संभावना है. बीते 24 घंटे की बात की जाए तो प्रदेश में अधिकतम तापमान बीकानेर में 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में एक बार फिर से आमजन को गर्मी से हल्की राहत मिलने की उम्मीद है.

पश्चिमी विक्षोभ का असर (western disturbance in Rajasthan) रविवार देर शाम को भी देखने को मिला. जयपुर समेत कई अन्य जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई थी. जयपुर, अलवर, भरतपुर, बूंदी और दौसा जिले में बारिश देखने को मिली, वहीं अलवर में बारिश ओलावृष्टि से लू और हीटवेव से लोगों को राहत मिली. इसके बावजूद तापमान में फिलहाल गिरावट का दौर देखने को नहीं मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार सोमवार शाम तक पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रभावी होने लगेगा. मौसम विभाग ने 19 जिलों में आंधी और (whether alert for rain in Rajasthan) बारिश का अलर्ट जारी किया है.

अधिकतम तापमान: प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 44 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 43.6 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 45.6 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 43.2 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 43.8 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 45.7 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 43 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 45 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 44.5 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 40.6 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 43.4 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 46.8 डिग्री सेल्सियस, पाली में 44.6 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 46.5 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 44.4 डिग्री सेल्सियस.

फलौदी में 46.6 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 47.1 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 46 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 46.9 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 45 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 46 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 43.1 डिग्री सेल्सियस, बारां में 45.1 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर में 43.1 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 46.1 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 44.7 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 43.7 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 44.9 डिग्री सेल्सियस, करौली में 44.4 डिग्री सेल्सियस, बांसवाड़ा में 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

पढ़ें: Surahi In Summers: महंगाई और मांग ने बढ़ाए 'देसी फ्रिज' सुराही और मटकों के दाम

तापमान में आएगी गिरावट: 24 घंटे के बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आने की संभावना है. इसको लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है. जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, टोंक, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भरतपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, बूंदी के आसपास हल्की बारिश और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही 30 से 50 किलोमीटर रफ्तार से धूल भरी हवा चलने की संभावनाए भी है. आज सोमवार को इन शहरों में धूल भरी हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है.

राजस्थान के 16 जिलों में येलो अलर्ट: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग ने आज भरतपुर, धौलपुर, करौली, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में उष्ण लहर चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर और नागौर जिलों में धूल भरी आंधी, मेघगर्जन और अचानक तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई हैं. वहीं, विभाग के अनुसार आज अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है.