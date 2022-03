जयपुर. राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र सदन में कल्याण की विशिष्ट संगठन योजनाओं पर विचार और मतदान होगा. सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू (Rajasthan Vidhansabha Proceedings) होगी वही शून्य काल में उन्हें विषयों को लिया गया है जिन पर गुरुवार को सदन में हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो पाई थी.



प्रश्नकाल में लगाए गए सवालों का संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देंगे वही दोपहर 12:00 बजे से शुरू होने वाले शून्यकाल में उन सदस्यों को स्थगन और 295 के तहत बोलने का मौका मिलेगा जो सदन में हंगामे के चलते गुरुवार को नहीं बोल पाए थे.

खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी (CP Joshi In Vidhansabha) ने इसकी व्यवस्था दी थी. सदन में विधायक नारायण सिंह देवल स्टेट हाईवे 31 की मरम्मत और नवीनीकरण से जुड़े विषयों पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

विधायक गुलाबचंद कटारिया, फूल सिंह मीणा और रामस्वरूप लांबा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति पद पर गलत दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति के मामले में उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. सदन के पटल पर आज विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन रखी जाएंगे वही विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन का भी उपस्थापन होगा.

गुरुवार को संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल के सदन में दिए विवादित बयान (dhariwal controversial remark on Rape In Vidhansabha) को लेकर माफी मांगने के बाद भी भाजपा विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा था. एक समय तो ऐसा भी आया जब स्पीकर सीपी जोशी को मार्शल से कहना पड़ा था Throw Them Out. दरअसल आरएलपी विधायकों ने धारीवाल के बयान को लेकर न्यूज क्लिप्स और बैनर डिस्प्ले किए थे. जिस पर स्पीकर नाराज हो (Angry Speaker CP Joshi In Vidhansabha) गए.