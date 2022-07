मनोकामना पूरी करते हैं 'नई के नाथ', सावन में महादेव के पूजन को लगती है श्रद्धालुओं की कतार

जयपुर स्थित 'नई के नाथ' धाम (Nai Ke Nath temple in Jaipur) पर स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन के लिए रोजाना भक्तों की कतार लगती है. बताया जाता है कि यहां अपने आप ही शिवलिंग प्रकट होने पर राजा ने मंदिर की स्थापना करवाई थी. सावन मास में महादेव के पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

ERCP: सवा सौ किलोमीटर पैदल मार्च कर राजेश्वरी पहुंची जयपुर, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर राजेश्वरी मीणा पैदल मार्च करके जयपुर (Rajeshwari Meena foot march to Jaipur) पहुंची. इस दौरान उन्होंने सीएम गहलोत को ज्ञापन सौंपा साथ ही डीपीआर में वंचित बांधों गांव को भी परियोजना से जुड़वाने की बात कही. जिससे 13 जिलों को इसका लाभ मिल सके.

Protest at Police Station: जमीन विवाद में थाने के बाहर देर रात तक चला धरना, महापौर ने कराया समाप्त

जोधपुर शहर के माता का थान थाना क्षेत्र स्थित बनाड़ रोड पर एक जमीन के विवाद को लेकर बुधवार रात दो पक्ष आमने-सामने आ गए (Protest at Police Station). इस प्रकरण में पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए एक पक्ष के लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए. देर रात तक समझाइश का प्रयास चला तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ. पुलिस ने अगली कार्रवाई जांच के बाद करने का आश्वासन दिया है.

Keoladeo National Park: न पांचना से पानी मिला न गोवर्धन ड्रेन से, चंबल से भी नाकाफी पानी मिला...घना पर फिर गहराया जल संकट

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पानी की किल्लत झेल रहा है (Water Shortage In Keoladeo). हालात यह है कि चंबल से भरा को मिलने वाले 62.5 एमसीएफटी पानी में से भी अभी तक सिर्फ 8.5 एमसीएफटी पानी मिल पाया है, जो कि नाकाफी है. ऐसे में घना पर फिर से जल संकट गहराने लगा है. अगर यही हालात रहे तो घना में नेस्टिंग कर रहे सैकड़ों पक्षियों को रोके रखना मुश्किल हो जाएगा.

HC On FLW Scheme: मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना में अनियमितताओं को लेकर सुनवाई, सहकारी समितियों को कोर्ट ने दिए ये निर्देश!

2 महीने पहले संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक ने अपनी सीलबंद लिफाफे में माननीय कोर्ट के सामने रिपोर्ट रखी थी. जिसमें राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 के तहत ऋण वितरण में की गई अनियमितताओं का जिक्र किया (Irregularities found in Mukhyamantri loan waiver scheme) गया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधानसभा कार्यवाही में पूछे गए सवाल को रिकॉर्ड में पेश किया गया जिसके आधार पर अदालत ने निर्देश जारी किए.

Rajasthan HC On Drug Abuse: नशे पर अंकुश के लिए एसओपी तैयार, हाईकोर्ट ने निर्देश के साथ याचिका कर दी निस्तारित

नशे के बढ़ते कारोबार और युवा पीढ़ी के झुकाव को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ द्वारा स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर गंभीर चिंतन और सुनवाई के बाद फैसला सुनाया (Rajasthan HC On Drug Abuse) गया. कोर्ट ने राज्य की ओर से की जा रही प्रभावी कार्रवाई एवं एसओपी को रिकॉर्ड पर लेते हुए एसओपी की पालना के निर्देश के साथ याचिका का निस्तारण किया.

REET 2022 : 22 से 25 जुलाई तक रीट अभ्यर्थी जयपुर मेट्रो में कर सकेंगे फ्री यात्रा, बनाए गए चार अस्थाई बस स्टैंड

23 और 24 जुलाई को होने वाली रीट 2022 परीक्षा के लिए जयपुर मेट्रो में यात्रा निशुल्क रहेगी. अभ्यर्थी अपना ए​डमिट कार्ड दिखाकर 22 से 25 जुलाई तक मुफ्त यात्रा का लाभ ले सकते (Free Metro travel for REET aspirants) हैं. जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए चार अस्थाई बस स्टैंड बनाए गए हैं. इनके प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं.

बिजली उपभोक्ताओं को फिर फ्यूल सरचार्ज का करंट, वसूला जाएगा 24 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज...

राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार डिस्कॉम ने फ्यूल सरचार्ज का करंट दिया है. उपभोक्ताओं से अगस्त और सितंबर में जारी होने वाले बिल में 24 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त राशि फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूली (Fuel surcharge will be recovered from electricity consumers) जाएगी.

Pak Infiltrator In Sriganganagar: कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ा है रिजवान, संगठन जिसने इमरान खान के नाक में भी किया था दम

टीएलपी इन दिनों चर्चा में है रिजवान अशरफ की वजह से. टीएलपी यानी तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान. भाजपा की निष्कासित नेता नूपुर शर्मा को खत्म करने के इरादे से बॉर्डर क्रॉस कर भारत में घुसा तो जरूर लेकिन मुस्तैद बीएसएफ ने उसे अपने कब्जे में ले लिया (Pak man crossed border to kill nupur sharma). घुसपैठ की इस नई वारदात ने जांच एजेंसियों के खान खड़े कर दिए हैं. एडीजी इंटेलिजेंस एस.सेंगाथीर ने बताया कि कैसे काम करता है ये कट्टरपंथी पाक संगठन और पाकिस्तान के हुक्मरान भी इससे क्यों घबराते हैं!

नूंह में डीएसपी की हत्या के मामले में हरियाणा पुलिस ने राजस्थान से डंपर चालक को किया गिरफ्तार

डीएसपी हत्या मामले में हरियाणा पुलिस ने राजस्थान से डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार (dumper driver arrested in haryana dsp murder) किया है. गिरफ्तार डंपर चालक का नाम मित्तर बताया जा रहा है. पुलिस ने मित्तर को राजस्थान में भरतपुर जिले के गंगोरा गांव से गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि इसी मित्तर ने ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचलकर मौत के घाट उतारा था. इस मामले में इक्कर नाम के एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. दो आरोपी अभी तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं.