Pak Infiltrator In Sriganganagar: कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ा है रिजवान, संगठन जिसने इमरान खान के नाक में भी किया था दम

टीएलपी इन दिनों चर्चा में है रिजवान अशरफ की वजह से. टीएलपी यानी तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान. भाजपा की निष्कासित नेता नूपुर शर्मा को खत्म करने के इरादे से बॉर्डर क्रॉस कर भारत में घुसा तो जरूर लेकिन मुस्तैद बीएसएफ ने उसे अपने कब्जे में ले लिया (Pak man crossed border to kill nupur sharma). घुसपैठ की इस नई वारदात ने जांच एजेंसियों के खान खड़े कर दिए हैं. एडीजी इंटेलिजेंस एस.सेंगाथीर ने बताया कि कैसे काम करता है ये कट्टरपंथी पाक संगठन और पाकिस्तान के हुक्मरान भी इससे क्यों घबराते हैं!

REET Exam 2022: परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन...यहां जाने शेड्यूल

रीट परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से परीक्षा स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा (run special train for reet exam) है. इन ट्रेनों के संचालन से परीक्षार्थियों को फायदा मिलेगा. साथ ही उन्हें आवागमन में सुविधा मिल सकेगी. इसके तहत हिसार-खातीपुरा (जयपुर)-हिसार परीक्षा स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है. वहीं जयपुर-सादुलपुर-जयपुर रेलसेवा का हनुमानगढ तक 03 दिन के लिए विस्तार किया गया है.

Rajasthan HC On Drug Abuse: नशे पर अंकुश के लिए एसओपी तैयार, हाईकोर्ट ने निर्देश के साथ याचिका कर दी निस्तारित

नशे के बढ़ते कारोबार और युवा पीढ़ी के झुकाव को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ द्वारा स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर गंभीर चिंतन और सुनवाई के बाद फैसला सुनाया (Rajasthan HC On Drug Abuse) गया. कोर्ट ने राज्य की ओर से की जा रही प्रभावी कार्रवाई एवं एसओपी को रिकॉर्ड पर लेते हुए एसओपी की पालना के निर्देश के साथ याचिका का निस्तारण किया.

HC On FLW Scheme: मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना में अनियमितताओं को लेकर सुनवाई, सहकारी समितियों को कोर्ट ने दिए ये निर्देश!

2 महीने पहले संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षक ने अपनी सीलबंद लिफाफे में माननीय कोर्ट के सामने रिपोर्ट रखी थी. जिसमें राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 के तहत ऋण वितरण में की गई अनियमितताओं का जिक्र किया (Irregularities found in Mukhyamantri loan waiver scheme) गया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधानसभा कार्यवाही में पूछे गए सवाल को रिकॉर्ड में पेश किया गया जिसके आधार पर अदालत ने निर्देश जारी किए.

बिजली उपभोक्ताओं को फिर फ्यूल सरचार्ज का करंट, वसूला जाएगा 24 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज...

प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर डिस्कॉम ने फ्यूल सरचार्ज का करंट देते हुए अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है. उपभोक्ताओं से अगस्त और सितंबर में जारी होने वाले बिल में 24 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त राशि फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूली (Fuel surcharge will be recovered from electricity consumers) जाएगी. बुधवार देर रात डिस्कॉम ने इसके आदेश जारी कर दिए.

Bharatpur Big News : साधु-संतों का धरना समाप्त, 15 दिन में वन क्षेत्र घोषित व 2 माह में हो जाएगी वैध खदानों की शिफ्टिंग...

भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र के आदिबद्री धाम और कनकांचल पर्वत क्षेत्र में अवैध खनन बंद करने की मांग को लेकर चल रहा धरना-प्रदर्शन बुधवार को (Saints Strike Ended in Bharatpur) समाप्त हो गया. पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने साधु-संतों को उक्त क्षेत्र को 15 दिन में वन क्षेत्र घोषित करने का आश्वासन दिया है. विश्वेंद्र सिंह के इसी आश्वासन के साथ साधु-संतों ने आंदोलन समाप्त कर दिया.

Panchang 21 July 2022 : जानें शुभ मुहूर्त, तिथि और ग्रह नक्षत्र की चाल, आज बन रहा ये संयोग

आज का पंचांग 21 जुलाई 2022 (Aaj ka Panchang 21 जुलाई) गुरुवार दिन, शुभ मास श्रावण कृष्ण पक्ष. कोई भी कार्य करने से पहले जानें आज के पंचांग में शुभ मुहूर्त (Subh Muhurat) और अशुभ समय (Rahukal).

नूंह में डीएसपी की हत्या के मामले में हरियाणा पुलिस ने राजस्थान से डंपर चालक को किया गिरफ्तार

डीएसपी हत्या मामले में हरियाणा पुलिस ने राजस्थान से डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार (dumper driver arrested in haryana dsp murder) किया है. गिरफ्तार डंपर चालक का नाम मित्तर बताया जा रहा है. पुलिस ने मित्तर को राजस्थान में भरतपुर जिले के गंगोरा गांव से गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि इसी मित्तर ने ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचलकर मौत के घाट उतारा था. इस मामले में इक्कर नाम के एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. दो आरोपी अभी तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं.

Jodhpur Murder Mystery: पति और ननद की हत्या में आरोपी पत्नी भी गिरफ्तार...अवैध संबंध में रची हत्या की साजिश

अनैतिक संबंधों में पति और ननद की हत्या के मामले में आखिरकार पुलिस ने मृतक रमेश पटेल की पत्नी गुड्डी को भी बुधवार शाम को गिरफ्तार कर लिया है. सख्ती से पूछताछ के बाद गुड्डी ने शंकर के उसके अवैध संबंध (Wife conspired to murder in illegal relationship) के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया. इससे पहले मामले में तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

Decreasing number of camels: टाइगर के लिए रिजर्व तो ऊंटों के लिए क्यों नहीं-हाईकोर्ट

प्रदेश में ऊंटों की घटती संख्या पर राजस्थान हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा है कि जब टाइगर के संरक्षण के लिए रिजर्व बनाया जा सकता है, तो ऐसा ऊंटों के लिए क्यों नहीं किया जा सकता (Court on decreasing number of camels) है. मामले में कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को 25 जुलाई को पेश हो राज्य सरकार का पक्ष रखने को कहा है.