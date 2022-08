IT Raid: जयपुर,कोटा में 36 ठिकानों पर छापे, करोड़ों की काली कमाई का हो सकता है खुलासा

राजस्थान के जयपुर और कोटा में एक बड़े कारोबारी समूह पर आयकर विभाग की कार्रवाई (IT Raid in Jaipur Kota) आज दूसरे दिन भी जारी है (Second Day of IT Raid). प्रदेश में 36 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है. कोटा में 2 जगहों पर छापेमारी चल रही है. जांच पड़ताल में काली कमाई के साथ ही बेनामी संपत्तियों के राज खुलने की संभावना है.

SMS अस्पताल के बाहर से बच्चे का अपहरण, 17 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से बुधवार देर शाम एक 4 महीने के मासूम का अपहरण होने का मामला (Kidnapping of child from outside hospital) सामने आया है. पुलिस ने मां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. वहीं, 17 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा है.

संत विजयदास के आत्मदाह की जिम्मेदार कांग्रेस सरकार और सीएम गहलोत: सतीश पूनिया

राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है. भरतपुर में संत विजयदास को श्रद्धांजलि (poonia target Rajasthan congress and cm gehlot) देने पहुंचे पूनिया ने कहा कि संत के आत्मदाह के लिए कांग्रेस सरकार और सीएम गहलोत जिम्मेदार हैं.

Alwar Bank Loot: हथियार की नोक पर 10 मिनट में लूटे तीन लाख रुपए

अलवर जिले में भूगोर क्षेत्र में स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण (Rs 3 lakh looted at gunpoint) बैंक में तीन बदमाशों ने दिनदहाड़े हथियार की नोक पर तीन लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है. बदमाशों ने महज 10 मिनट में घटना को अंजाम देकर फरार हो गए.

राजस्थान के इस जिले में मिला दुर्लभ पैंगोलिन, देखिए Video...

सवाई माधोपुर के सलेमपुर गांव में विलुप्त होती दुर्लभ प्रजाति का वन्यजीव पैंगोलिन मिला (pangolin In Sawai Madhopur). जिसे देखने के लिए ग्रामीणों का मेला सा लग गया. लोगों ने सूझबूझ का भी परिचय दिया. वन विभाग को सूचित कर उसे रेस्क्यू कराया.

Jaipur Airport: बिना वीजा पकड़े गए दो विदेशी यात्री, मस्कट से आए थे जयपुर

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेसिंयों ने बिना वीजा के दो यात्रियों को (foreign passengers caught without visa) पकड़ा है. गुरुवार को मस्कट से जयपुर आई फ्लाइट में दो यात्रियों को जांच के दौरान वीजा नहीं होने पर एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया. पूछताछ के बाद दोनों को वापस मस्कट भेजने का निर्णय लिया गया है.

IT Survey in Kota : छोटे कार्मिकों के नाम बेनामी संपत्ति, पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम...

जयपुर के ग्रुप के कोटा के ठिकानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई (IT Survey in Kota) चल रही है. यह चार जगह पर सर्वे चल रहा है. इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी की मानें तो यह सर्वे अगले 2 दिन और चल सकता है. जिसमें इस ग्रुप से जुड़े हुए बड़े व जानकारी रखने वाले कार्मिकों के घरों पर भी सर्वे किया जाएगा.

ACB Action: 50 हजार की रिश्वत लेते सीएफओ गिरफ्तार, फायर एनओसी देने के एवज में मांगे थे रुपये

फायर एनओसी जारी करने के एवज में 50 हजार की रिश्वत लेते चीफ फायर ऑफिसर और उसके चालक को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है. सीएफओ ने परिवादी से एक लाख रुपये रिश्वत की डिमांड की है.

Alwar Road Accident: सड़क हादसे में मां बेटे की गई जान, अस्पताल के डॉक्टरों ने जिंदा पोते को बताया मृत

अलवर के किशनगढ़बास थाना अंतर्गत मोटूका चौराहे के पास एक कार चालक ने बाइक सवार मां, बेटे और पोते को टक्कर मार दी (Alwar Road accident). बेटे ने तो मौके पर दम तोड़ दिया लेकिन मां करीब आधे घंटे तक तड़पती रही. बाद में जो हुआ वो लापरवाह सिस्टम का कहानी सुनाता है.

Food Poisoning : बासी मिठाई खाने से स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जांच के निर्देश

राजस्थान के बाड़मेर जिले में फूड पॉइजनिंग की वजह से (Food Poisoning in Barmer) स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. बीमार बच्चों को अस्पताल ले जाने की बजाय स्कूल में ही बच्चों को फर्श पर लेटाकर इलाज करवाया गया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने एसडीएम व सीडीओ जांच के निर्देश दिए हैं.