जयपुर. अलवर जिले के राजगढ़ थाने में दर्ज (Rajasthan SOG Action in Jaipur ) दुष्कर्म के एक प्रकरण में फरार चल रहे देवर और भाभी को एसओजी ने शुक्रवार को गिरफ्तार (SOG arrested brother in law and sister in law) कर लिया.

एसओजी टीम ने पिछले वर्ष से फरार चल रहे आरोपी कैलाश चंद मीणा और विमला देवी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी कैलाश चंद मीणा ने पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया. साथ ही पीड़िता के पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया. इस पूरे प्रकरण में कैलाश चंद मीणा की भाभी विमला देवी की भूमिका भी उजागर हुई है. जिसके चलते प्रकरण में विमला देवी को भी गिरफ्तार किया गया है.

दुष्कर्म के प्रकरण में गिरफ्तार कैलाश चंद मीणा वर्तमान में दौसा जिले के मंडावर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है. फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद एसओजी मुख्यालय लाया गया है. जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है. अलवर जिले के राजगढ़ थाने में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे थे. अलवर पुलिस ने आरोपियों की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर जांच एसओजी को सौंपी गई थी.