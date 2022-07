टोंक में इंटरनेट बंद

आज टोंक जिले में इंटरनेट सेवा 48 घंटों के लिए बंद कर दी गई है. शनिवार को टोंक जिले के मालपुरा में नए रास्ते से कावड़यात्रा निकालने की शर्तों के बीच कांवड़ यात्रा समिति ने (Kanwar Yatra canceled by the Committee in tonk) यात्रा निरस्त कर दी थी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने मालपुरा और टोडारायसिंह में अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए हैं.

तीज माता की सवारी

आज हरियाली तीज है. जयपुर के त्रिपोलिया गेट से आज तीज माता की सवारी निकाली जाएगी. इसका आयोजन पर्यटन विभाग की ओर से किया गया है.

किसानों का चक्का जाम

एमएसपी को लेकर आज श्रीगंगानगर में किसान सड़क पर होंगे. दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच चक्का जाम होगा. इससे यातायात प्रभावित होगा.

सतीश पूनिया का दौरा

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज से 3 अगस्त तक विभिन्न जिलों के दौरे पर होंगे. अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर का दौरा करेंगे. वो विभिन्न विधानक्षेत्रों के भाजपा कार्यकार्ता से संवाद करेंगे.

जयपुर में ओवैसी

AIMIM चीफ असद्दुदीन ओवैसी आज राजस्थान की राजधानी में होंगे. वो यहां एक टॉक शो में भाग लेंगे.

महाराष्ट्र में राज्यपाल के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान

महाराष्ट्र में आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ शिवसेना यूथ विंग हस्ताक्षर अभियान चलाएगी. आज शिवसेना की यूथ विंग हस्ताक्षर अभियान चलाएगी. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान ने अपने बयान में कहा था कि अगर गुजराती और राजस्थानी मुम्बई में न रहें तो यहां पैसा नहीं बचेगा. विपक्ष इसे मराठी अस्मिता से जोड़ रहा है.

मन की बात कार्यक्रम

आज सुबह 11 बजे से प्रसारित होगा प्रधानमंत्री मोदी का रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात'. आकाशवाणी पर इस प्रोग्राम को देशभर में सुना जा सकेगा.

उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य-पावर कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी 'उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य-पावर @ 2047' के समापन समारोह में भी शामिल होंगे. इस दौरान वो विद्युत क्षेत्र के लिए पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ करेंगे. वहीं इस मौके पर एनटीपीसी की 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन भी होगा.

मुहर्रम शुरू

इस्लाम धर्म में मुहर्रम का विशेष महत्व है. इस वर्ष मुहर्रम का महीना आज रविवार से शुरू हो रहा है. इस महीने के दसवें दिन आशूरा मनाया जाता है.

CWG में आज भारत

बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ खेलों में आज दोपहर 3.30 बजे से भारत बनाम पाकिस्तान महिला टीमों के बीच क्रिकेट मैच होगा. पुरुष हॉकी टीम घाना से भिड़ेगी. 2 बजे से टेबल टेनिस (पुरुष टीम) क्वार्टर फाइनल और टेबल टेनिस (महिला टीम) सेमीफाइनल मुकाबला होगा. 2 बजे से ही वेटलिफ्टिंग में बिंद्यारानी देवी (महिला 59 किग्रा) और जेरेमी लालरिनुंगा (पुरुष 67 किग्रा), अचिंत शुली (पुरुष 73 किग्रा) का मुकाबला है.