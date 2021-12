PCC Meet On Rally: मंहगाई रैली को लेकर पीसीसी में अहम बैठक आज

राजधानी जयपुर में 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया जाएगा. इस रैली को लेकर आज सीएम आवास पर मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों की बैठक होगी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन बैठक लेंगे.

World Disability Day: अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर शासन सचिवालय में होगा राज्य स्तरीय समारोह

हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है. आज शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा. समारोह में मंत्री टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे.

Jobless Youths In UP: राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का उत्तर प्रदेश में आंदोलन जारी

उत्तर प्रदेश में अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं का आंदोलन जारी है. आंदोलन का आज सातवां दिन है. राजस्थान के बेरोजगार लखनऊ स्थित (Strike of Rajasthan Youth in UP) कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर आंदोलन कर रहे हैं और आमरण अनशन पर बैठे हैं. इस दौरान अब तक दो महिला बेरोजगारों की तबीयत खराब हो चुकी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Kumbhalgarh Festival: महोत्सव का आज होगा समापन, विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन

तीन दिवसीय कुंभलगढ़ महोत्सव का आज समापन होगा. आज समापन समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. आज खासकर घूमर और राजस्थान लोक गीतों की झलक दिखेगी. समापन समारोह में मशहूर कलाकार अनवर खान भी शिरकत करेंगे.

Rajasthan Panchayat Election: नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा आज

प्रदेश के 4 जिलों में होने वाले ​जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव (Panchayat elections in four districts) के लिए नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा आज सुबह 11 बजे से होगी. जबकि 4 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. नाम वापसी के साथ ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा. चुनाव आयुक्त ने बताया कि पहले चरण के लिए 12 दिसंबर, दूसरे चरण के लिए 15 दिसंबर और तीसरे चरण के लिए 18 दिसंबर को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक मतदान करवाया जाएगा.

Up Election 2022: केजरीवाल का बड़ा दांव, आज अयोध्या रवाना होगी पहली ट्रेन

यूपी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा चुनावी दांव खेला है. अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि तीन दिसंबर को पहली ट्रेन दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना होगी. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली के बुजुर्ग इसका फायदा उठा सकते हैं. इसमें उन्हें अपने साथ एक अटेंडेंट ले जाने की भी अनुमति होगी.

Parliament Winter Session 2021: राज्यसभा आज 11 बजे तक स्थगित, लोकसभा में कोविड-19 पर चर्चा जारी

संसद के शीतकालीन सत्र का आज पांचवां दिन है. राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, इसके बीच कार्यवाही एक बार फिर आज 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है. वहीं, लोकसभा में आज भी कोविड-19 पर चर्चा होगी.

PM Virtual Conference: आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 'इन्फिनिटी मंच' का उद्घाटन करेंगे PM मोदी

पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) पर 'थॉट लीडरशिप फोरम' इन्फिनिटी मंच का उद्घाटन करेंगे.

NEET PG Counselling : दिल्ली में आज से हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर, नहीं चलेगी ओपीडी

नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के चलते दिल्ली के अस्पतालों में आज से डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे. गुरुवार को सफदरजंग सहित अलग-अलग अस्पतालों के रेजीडेंट डॉक्टरों ने समर्थन देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल नहीं होने की घोषणा की. इसके तहत आज से अस्पतालों में ये ओपीडी भी नहीं चलने देंगे.

Bhopal Gas Tragedy: यूनियन कार्बाइड रिसाव से गई थी कईयों की जान

3 दिसंबर 1984 को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था. इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई, जबकि घायल होने वालों की तादाद भी हजारों में थी.