Panchayat Election 2021: आज नामांकन का पहला दिन

राज्य के 4 जिलों में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन आज 1 दिसंबर 2021 को पहला दिन है. कल यानी 2 दिसंबर 2021 को (Last date of nomination for Zilla Parishad and Panchayat Samiti Member) किए जा सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त (State election commission) पीएस मेहरा ने प्रत्याशियों से समय पर पहुंच कर नामांकन पत्र दाखिल करने की अपील की है.

आज की बड़ी सुर्खियां, जिन पर रहेंगी सबकी निगाहें

Yellow Alert In Rajasthan: आज से राजस्थान में बदलेगा मौसम

राजस्थान के कई जिलों में आज से मौसम बदल जाएगा. कई जिलों में बारिश, ओले और बिजली चमकने की संभावना है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बारिश की संभावना जताई है. विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट (jaipur meteorological department alert) जारी किया है. पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय (Western Disturbance active in Rajasthan) होने के कारण राजस्थान में बारिश के आसार बन रहे हैं. कई जगह ओलावृष्टि और तेज बारिश भी हो सकती है.

Ban on business activity at Nahargarh Fort: आज से वाणिज्यिक गतिविधियां बंद

नाहरगढ़ फोर्ट पर आज से वाणिज्यिक गतिविधियों (Ban on business activity at Nahargarh Fort) पर रोक लग जाएगी. जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने वाणिज्यिक गतिविधियों (Ban on business activity) बंद करने के आदेश जारी कर दिए है.

Bharatpur Women Wrestling : महिला दंगल का दूसरा दिन आज

भरतपुर में महिलाओं की कुश्ती का दंगल चल रहा है. महारानी किशोरी भारत केसरी महिला कुश्ती दंगल का यह 25 वां संस्करण है. मंगलवार को दंगल के पहले दिन भरतपुर के राज मंदिर स्कूल में महिला पहलवानों के बीच 25 मुकाबले हुए.

Omicron Variant : लोक सभा में कोरोना के नए स्वरूप पर आज हो सकती है चर्चा

कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रोन पर बुधवार को लोक सभा में चर्चा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक अगर बुधवार को लोक सभा का कामकाज सुचारू ढंग से चला तो सदन में नियम 193 के तहत कोरोना और उसके नए वेरिएंट पर चर्चा होगी.

Fear Of Omicron: हरियाणा में आज से फुल कैपेसिटी के साथ नहीं खुलेंगे स्कूल

सरकार ने हरियाणा में स्कूल खोलने की नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत सरकार ने 1 दिसंबर से स्कूलों को फुल कैपेसिटी के साथ खोलने के फैसले को (haryana school news) वापस ले लिया है. ये फैसला कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन (omicron) के खतरे को देखते हुए लिया है.

आज से बदल रहे हैं बैंकिंग से जुड़े कई नियम

आज यानी 1 दिसंबर 2021 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम जनजीवन पर प्रभाव डालेगा. एलपीजी सिलेंडर समेत बैंकिंग और पेंशन से संबंधित कुछ नियम भी बदलने जा रहे हैं.

Kisan Andolan: किसानों की आज महत्वपूर्ण बैठक, आंदोलन जारी रखने पर हो सकता है महत्वपूर्ण फैसला

किसानों की आज महत्वपूर्ण बैठक है. इस बैठक में किसान आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया जा सकता है. 10 वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू

CBSE 12th Term-1 Exam: आज होगा Sociology का एग्जाम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 12वीं क्लास (12th class) की मेजर विषय(major subject) की परीक्षा आज से शुरू हो गई है. जिसमें आज समाजशास्त्र यानी Sociology विषय की परीक्षा हो रही है. वहीं कोविड-19 की वजह से परीक्षा के समय और परीक्षा के पैटर्न(cbse examination pattern) में बदलाव किया गया है. परीक्षाएं Offline Mode में होंगी.

World AIDS Day आज : दुनिया में करीब 3.8 करोड़ लोग इस विनाशकारी वायरस से पीड़ित

विश्व एड्स दिवस (World AIDS Day ) प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को होता है. यह दुनिया भर के लोगों के लिए एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने, एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन (Support for people living with HIV) दिखाने और एड्स से संबंधित बीमारी से मरने वालों को याद करने का अवसर होता है.