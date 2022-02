जयपुर. राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session 3rd Day) के तीसरे दिन रीट परीक्षा अनियमितता सीबीआई (CBI) जांच की मांग को लेकर भाजपा विधायकों का हंगामा जारी रहने के आसार हैं. हालांकि सदन में सरकार को भाजपा किस तरह घेरेगी इसको लेकर विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल (Ruckus On The 3rd Of Budget Session) से शुरू होगी और उसके बाद शून्यकाल में कई मुद्दे विधायक उठाएंगे. इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद का दौर शुरू होगा.

इसी तरह सदन में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल वित्त विभाग की 27 अधिसूचनाए रखेंगे. विधि विभाग की एक अधिसूचना रखी जाएगी. इसी तरह शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेशीत रिपोर्ट रखेंगे. इसी तरह अन्य विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन को लेकर भी सदन में रखे जाएंगे और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद का दौर शुरू होगा.

हालांकि, विधानसभा सत्र के तीसरा दिन हंगामेदार होने की पूरी संभावना है. जहां बीजेपी रीट परीक्षा अनियमितता में सीबीआई (CBI)जांच की मांग पर अड़ी हुई है. दूसरी तरफ कांग्रेस किसी भी हाल में सीबीआई जांच कराने के पक्ष में नहीं है.