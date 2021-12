जयपुर. प्रदेश में 17 ओमीक्रोन के मामले (Omicron Cases in Rajasthan) अभी तक देखने को मिल चुके हैं. जिसके बाद राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार कह चुके हैं कि सिर्फ वैक्सीनेशन के माध्यम से ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोका जा सकता है. जिसके बाद प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने भी वैक्सीन नहीं लगवाने पर कार्रवाई करने की बात कही है.

प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज (Action on not Getting Vaccine) नहीं लगवाई है, वे जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं. क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीनेशन के माध्यम से ही कोरोना की रोकथाम की जा सकती है. ऐसे में वैक्सीन नहीं लगवाने पर राज्य सरकार की ओर से अब कार्रवाई हो सकती है.

परसादी लाल मीणा ने क्या कहा...

चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि 31 दिसंबर तक गृह विभाग से चर्चा करके एक नया नियम मनाया जाएगा. जिसके तहत माना जा रहा है कि जो व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाएगा, उस पर कार्रवाई हो सकती है. माना जा रहा है कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर सकती है और वैक्सीन नहीं लगवाने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर ऑफिस परिसर, मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स आदि स्थानों पर एंट्री नहीं मिल पाएगी.

वैक्सीनेशन की स्थिति...

मौजूदा समय की बात की जाए तो प्रदेश में अब तक आएगा 7 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज (Corona Vaccination in Rajasthan) लगाई जा चुकी है. अब तक 4 करोड़ 49 लाख 27 हजार 680 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 3 करोड़ 5 लाख 1 हजार 244 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है. इसके अलावा सरकार के टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करके भी घर पर ही वैक्सीन लगवाने की सुविधा सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है.