जयपुर: प्रदेश के 4 जिलों कोटा, बारां, करौली और गंगानगर में हो रहे पंचायत और जिला परिषद चुनाव (Panchayat Election In 4 Districts Of Rajasthan) में आज नामांकन का अंतिम दिन (Last Day Of Nomination For Rajasthan Panchayat Election 2021 ) है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीएस मेहरा ने बतायाा कि नामांकन के तीसरे दिन यानी 1 दिसंबर को पंचायत समिति सदस्य के लिए 594 उम्मीदवारों ने 724 नामांकन पत्र दाखिल किए. 3 दिन में कुल मिलाकर 640 उम्मीदवारों ने 782 नामांकन पत्र दाखिल किए. इसी तरह से जिला परिषद सदस्य के लिए तीसरे दिन 63 उम्मीदवारों ने 74 नामांकन पत्र दाखिल किए.

कुल मिलाकर तीन दिन में जिला परिषद सदस्य के लिए 67 उम्मीदवारों ने 79 नामांकन पत्र दाखिल किए (Zilla Parishad and Panchayat Samiti Member) हैं . इनमें प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने अभी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए हैं .पीएस मेहरा ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वह समय पर कोरोना गाइड लाइन की पालना (Following Corona Guidelines In Rajasthan Panchayat Election) करते हुए नामांकन पत्र दाखिल करें.

नाम वापसी के बाद तेज होगा प्रचार

इधर पंचायत चुनाव में नाम वापसी के बाद (Nomination Withdrawal In Rajasthan Panchayat Election) ही प्रचार अभियान तेज होगा. तीन दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 4 दिसंबर को नाम वापसी का दिन है, जिसके बाद चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा. गौरतलब है कि पंचायत और जिला परिषद चुनाव के लिए (Jila Parishad and panchayat Samiti Election) नामांकन 29 नवंबर से शुरू हुए थे। पहले चरण का चुनाव 12 दिसंबर, दूसरे चरण का चुनाव 15 दिसंबर और तीसरे चरण का चुनाव 18 दिसंबर को होना है. चारों जिला मुख्यालयों पर मतगणना सुबह 21 दिसंबर को सुबह 9 बजे शुरू होगी. 4 जिलों में से 106 जिला परिषद सदस्य, 567 पंचायत समिति सदस्य, चार जिला प्रमुख, चार उप जिला प्रमुख, 30 प्रधान और 30 उपप्रधान के चुनाव होना है. चारों जिलों की 973 ग्राम पंचायतों में कुल 4161 मतदान बूथ स्थापित किए गए हैं.



4 जिलों में 32 लाख से ज्यादा मतदाता

प्रदेश के बारां, कोटा, श्रीगंगानगर और करौली में 32 लाख 52 हजार 925 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. इनमें से 17 लाख 15 हजार 945 पुरुष, 15 लाख 36 हजार 955 महिलाएं और 25 अन्य मतदाता हैं.



प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च सीमा

चारों जिलों में पंचायत सदस्य और जिला परिषद सदस्यों (Panchayat Election In 4 Districts Of Rajasthan) के लिए अलग-अलग चुनाव खर्च राशि तय की गई है. जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए 1 लाख 50 हजार और पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000 रुपए खर्च सीमा निर्धारित की है.