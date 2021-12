जयपुर. प्रदेश में एक और नई नगर पालिका (New Municipality in Rajasthan) का गठन किया गया है. अलवर जिले में गोविंदगढ़ और नागौर जिले में बोरावड नगर पालिका के बाद अब अलवर जिले में ही कोटकासिम नगर पालिका का गठन किया गया है. स्वायत्त शासन विभाग (Department of local self Government) की ओर से 216 वें नगरीय निकाय की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. हालांकि जिस जनगणना 2011 की जनसंख्या को आधार मानते हुए इस नगरपालिका का गठन किया गया है. उसमें कोटकासिम की जनसंख्या 10 हजार से कम है.

स्थानीय निकाय निदेशालय (Local Self Government Department Directorate Of Local Body) ने राज्य में नगर पालिका के गठन के लिए बीते दिनों नए मापदंडों को तय किया था. जिसमें जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, आजीविका और दूसरे मानक शामिल किए गए थे. नगर पालिका के लिए क्षेत्र की जनसंख्या 10 हजार या अधिक होना, जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक होना, स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्रोत/ औसत प्रति व्यक्ति आय ₹10 प्रति व्यक्ति अधिक होना, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत 10% या अधिक होना, आर्थिक महत्व और शहरी विकास की दृष्टि से दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु तय किए गए थे.

निर्धारित 10 हज़ार की आबादी से कम है कोटकासिम की जनसंख्या

इन मानकों के आधार पर राज्य सरकार की ओर से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (Rajasthan Municipal Act 2009) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब एक और नई नगर पालिका को लेकर अधिसूचना जारी की है. राज्य सरकार ने अलवर जिले के संपूर्ण ग्राम पंचायत कोटकासिम को भी चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है. हालांकि कोटकासिम की जनसंख्या 8 हज़ार 538 है. जो नियमों में निर्धारित 10 हज़ार की आबादी से कम है.

अप्रैल में हुआ था 17 नई नगर पालिकाओं का गठन

आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल में 17 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया था. इसके अलावा हाल ही में नवम्बर में अलवर जिले में गोविंदगढ़ और नागौर जिले में बोरावड नगर पालिका का गठन किया गया.