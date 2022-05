जयपुर. राजधानी जयपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने सुपारी लेकर लूट करने वाले गैंग का खुलासा (Accused arrested for Firing on Firm owner in Jaipur) किया है. पुलिस ने फायरिंग करने वाले शूटर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम शोएब अख्तर, कमलेश और कृष्ण कुमार हैं. आरोपियों ने 14 अप्रैल को लूट में असफल होने पर पीड़ित पर फायरिंग की थी.

डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख के मुताबिक पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी (Jaipur Loot Case) कृष्ण कुमार की रायसर प्लाजा में मोबाइल एसेसरीज की दुकान है. कृष्ण कुमार की ओर से माल का क्रय विक्रय का लेनदेन नगद डी नरेश कुमार फर्म बाबा हरिशचंद्र मार्ग के माध्यम से किया जाता था. कुछ समय से कृष्ण कुमार और नरेश कुमार फर्म के बीच विवाद हो जाने के कारण फर्म ने कृष्ण कुमार से रुपए लेन-देन बंद कर दिए थे.

इस मामले में कृष्ण कुमार फर्म को सबक सिखाना चाहता था. उसने पड़ोसी दुकानदार कमलेश शर्मा से मिलकर अपने (Loot Gang arrested in Jaipur) सहयोगी के जरिए फर्म की ओर से कलेक्शन किए जाने वाले रुपयों को लूटने की योजना बनाई थी. कृष्ण कुमार और कमलेश कुमार को परिवादी की व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी थी. जिसके बाद परिवादी के कर्मचारियों की दैनिक गतिविधियों की रेकी करके लूट करने की योजना बनाई गई.

देसी कट्टे से किया फायर: आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत लूट की राशी को 50-50 प्रतिशत बांटना तय कर लिया था. 14 अप्रैल 2022 को आरोपियों ने शोएब अख्तर, अकरम और संजय मीणा को बुलाकर वारदात स्थल के रूट और कलेक्शन एजेंट की पूरी जानकारी दी. इसके बाद संजय मीणा, शोएब अख्तर, अकरम बाइक पर बैठकर परिवादी का पीछा करते हुए वारदात स्थल पर पहुंचे. परिवादी से रुपयों का बैग छीनने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके. जिसके बाद आरोपियों ने परिवादी पर देशी कट्टे से फायर कर दिया. बैग में करीब 10 लाख रुपए नगदी रखी हुई थी. परिवादी के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए.

एडिशनल डीसीपी नॉर्थ धर्मेंद्र सागर के मुताबिक 14 अप्रैल को परिवादी गणेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल टीम का गठन किया. पुलिस की स्पेशल टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले. तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र के आधार पर सूचनाएं एकत्रित की गई. पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर निवासी अकरम और शोएब अख्तर करौली निवासी मीणा ने वारदात की है. पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश के लिए रवाना की गई. लेकिन इस दौरान आरोपी पहले ही फरार हो गए.

फरार आरोपियों की तलाश जारी: 3 मई को आरोपी शोएब अख्तर के ईद पर गंगापुर सिटी में जाने की जानकारी मिली. गंगापुर सिटी पुलिस से संपर्क किया गया, जहां पुलिस ने आरोपी शोएब अख्तर को एक देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया. जिसके बाद जयपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. शोएब अख्तर की सूचना पर वारदात करने वाले जयपुर के आंधी निवासी आरोपी कमलेश और जालौर निवासी कृष्ण कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया. वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.