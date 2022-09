जयपुर. राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर रविवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर (Next CM of Rajasthan) कांग्रेस विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई है. इसमें कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे. रविवार सुबह तक गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को बैठक में शामिल होने की सूचना नहीं थी लेकिन दोपहर बाद उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया.

कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में मुख्य सचेतक डॉ महेश जोशी ने निर्दलीय विधायकों को फोन कर बैठक में (MLA meet at CM house in Jaipur) शामिल होने के लिए आमंत्रित किया. प्रदेश सरकार को वर्तमान में करीब सभी 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है. इसी कारण शाम 7 बजे होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए अधिकतर विधायक अपने क्षेत्र से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं.

मुख्यमंत्री को लेकर भी लिए जा सकते हैं सुझाव : प्रदेश की कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे (Independent MLAs invited in Jaipur meet) अधिकतर विधायक मुख्यमंत्री गहलोत के ही समर्थक माने जाते हैं. हालांकि कई विधायक ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र के विकास और खुद के सियासी फायदे के कारण मौजूदा सरकार को समर्थन दे रहे हैं. ऐसे में जब इस बैठक के दौरान उन्हें बुलाया गया है तो संभवतः मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में यदि रायशुमारी हुई तो इन निर्दलीय विधायकों के भी सुझाव लिए जा सकते हैं. बता दें कि मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 28 सितंबर को (Gehlot In Race of Congress President) कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में नामांकन दाखिल करेंगे. ऐसे में राजस्थान में नया मुख्यमंत्री बनाए जाने का कयास लगाया जा रहे हैं. रविवार को होने वाली यह बैठक इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.