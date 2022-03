जयपुर. दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला अब गर्मा गया है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2 अप्रैल को देशभर में आंदोलन करने का ऐलान किया है. इसके अलावा 1 अप्रैल को जयपुर के सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम बंद (Private hospitals to close in protest of Dausa lady doctor suicide case) रहेंगे. चिकित्सकों का कहना है कि जब तक आरोपियों पर सरकार ठोस कार्रवाई नहीं करती, तब तक देशभर में आंदोलन चलते रहेंगे.

गुरुवार को जयपुर में चिकित्सकों के विभिन्न संगठनों ने बैठक आयोजित की. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहजानंद प्रसाद सिंह भी राजस्थान पहुंचे और कहा की आईएमए की ओर से 2 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. शहजानंद प्रसाद सिंह ने कहा कि जब तक सरकार मामले में लिप्त पुलिस के अधिकारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं करती, तब तक चिकित्सकों का आंदोलन जारी रहेगा. हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़कर सजा दिलाएंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाएंगे. गुरुवार शाम आईएमए के पदाधिकारियों और जयपुर के चिकित्सकों ने अमर जवान ज्योति पहुंचकर मृतका डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी और कैंडल मार्च निकाला.

आंदोलन रहेगा जारी: प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसायटी ने कहा है कि 1 अप्रैल को भी जयपुर के सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम पूर्ण रुप से बंद रहेंगे. सोसायटी के सेक्रेटरी डॉ विजय कपूर ने बताया कि बीते 2 दिन से जयपुर के सभी प्राइवेट अस्पताल विरोध स्वरूप बंद किए गए हैं और जब तक ठोस कार्रवाई सरकार नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा. इसके अलावा प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में भी चिकित्सकों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार करके अपना विरोध दर्ज करवाया. हालांकि सरकार ने दौसा एसपी को हटा दिया है, लेकिन चिकित्सकों की मांग है कि आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए.