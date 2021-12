जयपुर. पुलिस के तमाम दावों के बीच बदमाश लगातार हथियारों के दम पर लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. बदमाशों के दुस्साहस पर नकेल कसने के लिए पुलिस तमाम प्रयास कर रही है. बावजूद इसके हथियारों (robbed on the power of weapons in jaipur) के बल पर वारदात थम नहीं रही हैं.

हथियार के बल पर हो रही वारदातों के बीच प्रमुख कारण बड़ी तादाद में हथियारों (Increasing arms smuggling in Jaipur) की तस्करी है. जिस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में पुलिस भी कामयाब नहीं हो पा रही है. राजधानी जयपुर में हथियार तस्करों पर नकेल कसने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सितंबर 2020 में ऑपरेशन आग 'एक्शन अगेंस्ट गन' (Jaipur Police Operation Action Against Gun) शुरू किया था. ये ऑपरेशन अभी भी जारी है. इसके तहत कई बड़ी कार्रवाइयां भी हो चुकी हैं. लेकिन पुलिस के प्रयास बदमाशों के हौसलों को कमजोर नहीं कर सके.

राजधानी में बढ़ रही अवैध हथियारों की तस्करी

पढ़ें. Bharatpur News : कचरा डालने के विवाद में वकील के घर के बाहर हुई फायरिंग..वीडियो हुआ वायरल

दरअसल, जयपुर पुलिस हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हथियार बरामद करती है. लेकिन तस्करी के मुख्य स्त्रोत तक नहीं पहुंच पाती. यही कारण है कि तस्करी के पूरे नेटवर्क को पुलिस नहीं तोड़ पा रही है. तस्कर बेधड़क हथियारों की तस्करी कर उन्हें राजधानी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं.

ऑपरेशन आग के तहत 331 तस्कर गिरफ्तार

यदि बात जयपुर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन आग (Jaipur Police Operation Aag) की करें तो अब तक पुलिस कुल 331 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है. आर्म्स एक्ट के तहत 277 प्रकरण दर्ज कर चुकी है. इसके साथ ही हथियार तस्करी के धंधे में लिप्त 6 नाबालिग किशोरों को भी पुलिस निरुद्ध कर चुकी है.

इस तरह के हथियार किए जा रहे राजधानी में सप्लाई

अब तक जयपुर पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की हैं और तस्करों से जितने भी हथियार बरामद किए गए हैं, उससे यह बात एकदम साफ होती है कि तस्कर हर तरह के हथियार राजधानी जयपुर में बदमाशों को सप्लाई कर रहे हैं.

पढ़ें.Theft in Jaipur: राजधानी में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, सूने मकान से लाखों का सामान उड़ाया

पुलिस अब तक तस्करों से 175 देसी कट्टा, 87 पिस्टल, 9 रिवाल्वर, 2 टोपीदार बंदूक, 4 राइफल, 2 एयरगन, 20 मैगजीन, 9 धारदार हथियार, 1017 जिंदा कारतूस और 113 खाली कारतूस बरामद कर चुकी है.

यह तमाम हथियार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जयपुर के पड़ोसी जिलों से सप्लाई कर जयपुर तक पहुंचाए जा रहे हैं. इसके साथ ही देसी कट्टे राजस्थान (arms smuggling in rajasthan) में ही तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें तस्करी कर जयपुर तक पहुंचाया जा रहा है. आज भी तस्करी के मुख्य स्त्रोत तक पहुंचना और जिन स्थानों पर अवैध हथियार तैयार किए जा रहे हैं उन स्थानों पर पहुंच कार्रवाई करना जयपुर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.