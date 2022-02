जयपुर. राजस्थान विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन हंगामे के कारण (Ruckus on the second day of budget session) चार बार सदन की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है. सदन में रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों की ओर से जारी हंगामे के बीच गुरुवार को चार विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित (Bjp four MLA suspended for entire Budget Session) कर दिया गया.

संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने इस संबंध में प्रस्ताव सदन में रखा. जिसे सभी ने अनुमोदन कर दिया. इसके बाद भाजपा विधायक रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, अविनाश गहलोत और चंद्रभान आक्या को पूरे बजट सत्र के लिए किया निलंबित कर दिया गया.