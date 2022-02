जयपुर. विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद (Rajasthan Vidhansabha mein Aaj) शून्यकाल में स्थगन और नियम 295 के तहत विधायक अपने क्षेत्र के तात्कालिक मुद्दों को उठा सकेंगे. सदन में आज नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल गृह विभाग की 17 अधिसूचनाएं रखेंगे. इसी तरह पाठ्य पुस्तक मंडल, पेयजल सीवरेज और आधारभूत विकास निगम के साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और राज्य जैव विविधता बोर्ड व सहकारिता विभाग से जुड़े कुछ प्रतिवेदन और लेखे सदन की मेज पर रखे जाएंगे.

सदन में बदली भाजपा विधायकों की रणनीति: सदन के भीतर अब तक रीट परीक्षा अनियमितता की सीबीआई जांच (BJP Demands CBI Probe on Reet) की मांग कर रहे भाजपा के विधायक अब इस मुद्दे के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरेंगे. भाजपा विधायकों ने आपसी चर्चा के बाद रणनीति तैयार की है. तर्क है कि केवल एक मुद्दे को पकड़कर सदन में सरकार को घेरने की तुलना में उन तमाम मुद्दों को उठाया जाना अहम है जो जनहित से जुड़े हों और जिस पर सरकार को भी घेरा जा सके. यही कारण है कि बुधवार को सदन में रीट परीक्षा अनियमितता मामले में कोई हंगामा नहीं हुआ.



आज भाजपा विधायक लौटाएंगे आईफोन! : भाजपा ने आईफोन (Surprise gift iphone to Mla in Rajasthan Assembly) लौटाने की घोषणा भी सार्वजनिक तौर पर की. प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया (Satish Poonia On Iphone 13 Gift) ने इसे लेकर मंगलवार देर रात ट्वीट भी किया. राज्य बजट पेश होने के बाद विधायकों को दिए महंगे आईफोन लौटाने की घोषणा तो भाजपा ने कर दी लेकिन पहले दिन गुरुवार को केवल 32 विधायकों ने इसकी पालना की.

आईफोन की सौगात नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के कार्यालय में जमा कराए गए. गुलाबचंद कटारिया के अनुसार बचे हुए विधायक शुक्रवार तक अपना फोन उनके कार्यालय में जमा करा देंगे. कटारिया के मुताबिक इसके बाद वो खुद इस तोहफो को विधानसभा अध्यक्ष और सरकार को सौंप देंगे.