जयपुर. प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा (RSMSSB VDO Exam 2021) आयोजित की जा रही है. 2 दिन तक आयोजित भर्ती परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. परीक्षा 27 और 28 दिसंबर को चार चरणों में दो शिफ्ट में आयोजित की जा रही है. राजधानी जयपुर में अभ्यर्थियों के लिए शहर के बाहरी तरफ चार जगह अस्थाई बस स्टैंड बनाए गए हैं. जिससे शहर में भीड़ भाड़ नहीं हो सके. ट्रांसपोर्ट नगर, अजमेर रोड, सीकर रोड पर विद्याधर नगर और टोंक रोड पर तारों की कूट पर अस्थाई बस स्टैंड बनाया गए हैं.

बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की काफी भीड़ उमड़ रही है. परिवहन विभाग की ओर से अतिरिक्त बसों की व्यवस्थाएं की गई है. जिससे अभ्यर्थियों को असुविधा नहीं हो. राजस्थान सरकार की ओर से अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में यात्रा निशुल्क की गई (Crowd of candidates at Jaipur bus stands) है. सरकार की ओर से निशुल्क बस सुविधाओं (free bus for VDO candidate) को लेकर अभ्यर्थियों ने तारीफ की है. अभ्यर्थियों का कहना है कि गरीब और आर्थिक परिस्थितियां खराब होने की वजह से कई बार बस का किराया नहीं होने की वजह से अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं बैठ पाते थे लेकिन सरकार ने बस सेवाएं निशुल्क कर दी, जिससे सभी अभ्यर्थी निशुल्क यात्रा करके परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं. सरकार का यह कदम काफी सराहनीय है. जिससे आर्थिक परिस्थितियों के चलते कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित ना रहे.

यह भी पढ़ें. Rajasthan Year Ender 2021: किसान आंदोलन खत्म फिर भी जीत अधूरी...कृषि कानून वापस लेकिन MSP के लिए कानून बनाने को जंग जारी- रामपाल जाट

बस स्टैंड ओपन परिवहन और रोडवेज की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की गई है. परिवहन विभाग के अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. प्रत्येक बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क बनाई गई है. जिससे किसी भी तरह की कोई जानकारी या समस्या होने पर अभ्यर्थियों की सहायता की जा सके.

बसों में भी कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को बैठाया जा रहा है और मास्क लगाने के लिए भी अपील की जा रही है. राजधानी जयपुर से अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए दूसरे जिलों में पहुंच रहे हैं. वहीं दूसरे जिलों से परीक्षा देने के लिए राजधानी जयपुर में अभ्यर्थियों के पहुंचने का दौर जारी है.

बता दें कि राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा दो पारी में है. पहली पारी हो चुकी है. दोनों पारी में कुल 14 लाख 92 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. कुल 3896 पदों पर भर्ती करने के लिए ये परीक्षा हो रही है. जयपुर में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस कारण सबसे ज्यादा अभ्यर्थी जयपुर परीक्षा देने पहुंचे. ऐसे में बस स्टैंडों पर भीड़ उमड़ रही है.