जयपुर. भर्ती परीक्षाओं पर उठते सवालों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Cm speaks on Recruitment exams) ने चिंता जाहिर की. सीएम गहलोत ने कहा कि भर्ती परीक्षाएं अभ्यर्थियों में रोजगार की उम्मीद लेकर आती है. लेकिन जब यह भर्ती कोर्ट अटक जाती है तो उससे निराशा का भाव आता है. वर्तमान में सभी भर्तियों पर सवाल उठा रहे हैं. गहलोत ने कहा कि ऐसे नवाचार हों कि हर कार्य में ट्रांसपेरेंसी हो और यह सब सूचना प्रौद्योगिकी से ही संभव है. इससे हम लोगों में भी आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं.





आरपीएससी के नवीन ब्लॉक का शिलान्यास (Foundation stone of new block of RPSC) कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत (cm gehlot latest news) ने कहा किसी भी भर्ती पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए. वर्तमान में सरकार लगातार भर्तियां निकाल रही है, लेकिन उन पर उठ रहे सवाल चिंता का बात है. सूचना प्रौद्योगिकी से यह संभव है कि भर्तियों में पारदर्शिता आए. किसी भी भर्ती पर कोई भी सवाल उठता है तो उससे निराशा का भाव उत्पन्न होता है. जब भर्ती आती है तो लोगों में खुशी की लहर होती है, लेकिन भर्तियों के लटकने से निराशा होती है.

पढ़ें. CM Advisor post controversy : कोई फकीर ही अब मुख्यमंत्री सलाहकार का पद ले - सतीश पूनिया

गहलोत ने कहा कि आरपीएससी का महत्व समझाने की आवश्यकता नहीं. समय के साथ-साथ नवाचार अपनाना जरूरी है. ऐसे नवाचार हों की हर कार्य में ट्रांसपेरेंसी हो और सूचना प्रौद्योगिकी से यह संभव है . इससे हम लोगों में कॉंफिडेंस पैदा कर सकते हैं. कई बार मामले कोर्ट में लंबे खिंच जा रहे हैं. जब भी भर्ती कानूनी अड़चनों में अटकती है तो उससे निराशा ही मिलती है. सीएम ने कहा कि उम्मीद है कि आरपीएसी इस पर काम कर इस माहौल को खत्म करेगी.

पढ़ें. Upen yadav youth movement: तीन बाद भी सुनवाई नहीं, प्रियंका गांधी से गुहार...मांगों को लेकर भूखे-प्यासे आंदोलन पर बेरोजगार

गहलोत ने कहा कि हर साल भर्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है. सरकार खूब भर्तियां निकाल भी रही है. वर्तमान सरकार में करीब 97 हजार नियुक्ति दे दी गई हैं. करीब 34 हजार के परिणाम जारी कर दिए गए हैं, कई भर्तियों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं, मौजुदा सरकार में 1 लाख 92 हजार से ज्यादा भारतियों के अवसर उत्पन्न हुए हैं. गहलोत ने कहा कि इन सब के बावजूद नकल जैसी बड़ी चुनौतियां सामने हैं. हर परीक्षा पर सवालिया निशान लगने लग गए हैं.

वर्चुअल शिलान्यास

आरपीएससी के नवीन ब्लॉक का सीएम अशोक गहलोत वर्चुअल शिलान्यास ने किया. 3 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से यह भवन बनेगा. आरपीएससी (Rpsc latest manual inaugrated) के मैनुअल का भी सीएम ने विमोचन किया गया. इस के साथ ही ग्रीवेन्स रिड्रेसल वेबसाइट का लोकार्पण हुआ .