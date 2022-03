जयपुर. सीएम अशोक गहलोत की ये समीक्षा बैठक अहम है. इसमें बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और प्रदेश सरकार के अन्य फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर मंथन (CM Ashok Gehlot To Convene Review Meet of Officers) होगा. निशुल्क दवा योजना, जांच योजना, चिरंजीवी योजना, प्रशासन गांव के संग अभियान में फीडबैक लिया (Review Meet of Officers Over Budget 2022) जाएगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को लेकर गहलोत अफसरों के साथ विचार विमर्श करेंगे.

जानकारों की माने तो बजट घोषणाओं को विभाग वार अमल में लाने पर चर्चा होगी. सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज की बैठक में बजट घोषणाओं के विभाग वार क्रियान्वयन (Budget 2022 implementation) को लेकर अधिकारियों को निर्देश देंगे. सीएम जल्द से जल्द घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने और आम जनता तक इसका लाभ पहुंचाने को लेकर निर्देश दे सकते हैं. गहलोत पूर्व में जारी बजट घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट भी देखेंगे.

पढ़ें- Krishi Budget Rajasthan : पहली बार कृषि बजट पेश, CM गहलोत ने 5000 करोड़ से साधा 85 लाख किसानों को

ये भी पढ़ें- Rajasthan budget 2022 : सीएम ने 200 विधायकों को दिया तोहफा, सभी को मिला आईफोन 13 और एक बैग

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिकारियों से बजट में हुई घोषणाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को कैेस मिले इस पर विमर्श करेंगे. इसके तहत किसानों , महिलाओं और युवाओं के रोजगार को लेकर जो घोषणाएं हुई हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.

राजस्थान में अगले साल यानी 2023 (Rajasthan Mission 2023) में विधानसभा चुनाव हैं. सीएम गहलोत ने साल 2023 में चुनाव को ध्यान में रखते हुए अफसरों को सख्ती से काम करने के निर्देश दिए हैं. यही वजह है कि बजट में की गई घोषणाओं को लागू कराने की जल्दी दिखाई जा रही है. विभिन्न राज्यों में लगातार शिकस्त झेलती कांग्रेस के पास राजस्थान ही एक ऐसा किला है जिसे बचाए रखना उसके लिए एक चुनौती है.

पढ़ें- Political Appointments in Rajasthan : राजस्थान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष किशनलाल जैदिया ने संभाला पदभार, कही ये बड़ी बात...

2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सरकार चाहती है कि पांचवें और अंतिम बजट से पहले अब तक गहलोत सरकार ने जो भी घोषणाएं की हैं उन्हें त्वरित स्तर पर लागू कराया जाए. ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि पार्टी विपक्ष को अपने खिलाफ लामबंद होने देने का मौका नहीं देना चाहती. मिशन 2023 (Rajasthan Mission 2023) बिना किसी दाग के पूरा करना चाहती है और सीएम की ताबड़तोड़ बैठकें उसका ही नतीजा हैं.