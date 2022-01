जयपुर. प्रदेश की कानून व्यवस्था गहलोत सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है. आम जनता तो दूर अब जनप्रतिनिधियों को भी धमकियां मिल रही है. लगातार कानून व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ आज शाम 4:00 बजे बैठक (Gehlot called a meeting of superintendents of police) बुलाई है. इस बैठक में सीएम गहलोत प्रत्येक जिले के जिला पुलिस अधीक्षक से वीसी के जरिए ONE TO ONE संवाद करेंगे.

अलवर और भीलवाड़ा में मूक बधिर बच्चियों के साथ अमानवीय की घटना हो या फिर पाली, नागौर, सीकर और जोधपुर जैसे करीब 12 जिलों में महिलाओं के साथ इसी जनवरी महीने में हिंसा की घटना हुई हो. या फिर कांग्रेस के विधायक को मिल रही धमकी का मामला हो. इन सब मामलों को लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सख्त (Gehlot called a meeting of superintendents of police) हो गए हैं. यही वजह है कि हाल ही में करीब 20 से ज्यादा जिलों के पुलिस अधीक्षक बदलने के बाद अब सीएम गहलोत सभी जिला पुलिस अधीक्षक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद करने जा रहे हैं.

देंगे आवश्यक दिशा-निर्देश: इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रत्येक जिले की कानून व्यवस्था को लेकर न केवल फीडबैक लेंगे बल्कि किस तरह से जिले की कानून व्यवस्था को सुधार किया जाए, इसको लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे. माना जा रहा है कि आज की इस वीसी के बाद कुछ जिलों के जिला पुलिस अधीक्षक भी बदले जा सकते हैं. जिनको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच रही है. इसके साथ ही पुलिस उप अधीक्षक को लेकर भी यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उनकी भी तबादला सूची आ सकती है.

स्थानीय कांग्रेस विधायकों की शिकायत पर तबादला: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों आईपीएस तबादला सूची जारी की थी. जिसमें भरतपुर के तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई की जगह डॉ. रामेश्वर सिंह को भरतपुर का एसपी लगाया था. लेकिन स्थानीय कांग्रेस विधायकों की शिकायत के बाद रामेश्वर सिंह की जगह श्याम सिंह को भरतपुर का नया जिला पुलिस अधीक्षक बनाया है. चर्चा इस बात को लेकर ज्यादा है कि डॉ. रामेश्वर सिंह को लेकर स्थानीय विधायकों में नाराजगी थी.

विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर फिर से देवेंद्र कुमार विश्नोई को भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक लगाने का आग्रह किया था. लेकिन सीएम गहलोत ने रामेश्वर सिंह का तो तबादला कर दिया और श्याम सिंह को भरतपुर का नया एसपी लगा दिया.

कांग्रेस विधायक को मिली धमकी : धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को पूर्व कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद से ही न केवल राजपूत समाज बल्कि विपक्ष ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर निशाने पर लिया. साथ ही आरोप लगाया कि प्रदेश में विधायक ही सुरक्षित नहीं है. उनको ही धमकियां मिल रही है.