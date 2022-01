जयपुर. प्रदेश धीरे-धीरे कोरोना संक्रमण की जद में आ रहा है और प्रदेश में जिस तरह से संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश कोरोना की तीसरी लहर की चपेट (Third Wave of Corona in Rajasthan) में होगा. बीते कुछ दिनों से प्रदेश में संक्रमण के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है. खासकर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो हर दिन 1400 से 1500 मामले अकेले जयपुर में देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच लगातार बच्चे भी संक्रमण की चपेट (Children Tested Corona Positive in Rajasthan) में आ रहे हैं. अब तक जयपुर से करीब 100 से अधिक बच्चे संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं.

राजधानी जयपुर में संक्रमण की दर 11 फीसदी के करीब पहुंच चुकी है. इसी बीच बच्चे भी लगातार संक्रमित (Children Tested Corona Positive in Rajasthan) हो रहे हैं. ऐसे में कुछ बच्चों को तो तबीयत बिगड़ने के बाद जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल (RUHS Hospital) में भर्ती करवाना पड़ा है. मामले को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक विभाग के प्रमुख डॉ. अशोक गुप्ता का कहना है कि बीते कुछ समय से विशेषज्ञ देश में संक्रमण की तीसरी लहर की बात कह रहे थे और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद माना जा सकता है कि जल्द ही पूरा प्रदेश कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर (Third Wave of Corona in Rajasthan) की चपेट में होगा.

ओमीक्रोन के खतरे के बीच बच्चों को लेकर रहें सतर्क

डॉ. गुप्ता का कहना है कि इसी बीच बच्चे भी लगातार संक्रमण की चपेट (Children Tested Corona Positive in Rajasthan) में आ रहे हैं क्योंकि बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है तो ऐसे में बच्चों के प्रति सतर्क रहना काफी जरूरी है. डॉक्टर गुप्ता का भी मानना है कि बच्चों में संक्रमण फैलने की रफ्तार काफी तेज हो सकती है और हाल ही में बच्चों में पाए गए संक्रमण में खास बात यह रही कि बच्चों में कोरोना के लक्षण देखने को मिले.

बच्चों में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामले

- करीब 100 से अधिक बच्चे संक्रमण की चपेट में आए

- 3 बच्चे आर यू एच एस अस्पताल में हुए भर्ती

- बच्चों में दिखाई दे रहे कोरोना के लक्षण

- बच्चों में बुखार गले में दर्द सर्दी जुखाम के मिल रहे लक्षण

वहीं, आरयूएचएस अस्पताल में भर्ती 3 बच्चों की हालत स्थिर बनी हुई है. आरयूएचएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अजीत सिंह का कहना है कि हाल ही में 3 बच्चों को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इलाज के बाद फिलहाल इन बच्चों की स्थिति ठीक है और इन बच्चों को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रखा गया है. धीरे-धीरे इन बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है. इसके अलावा आरयूएचएस अस्पताल में करीब 50 अन्य मरीज भी संक्रमण की चपेट (Children Tested Covid 19 Positive in jaipur) में आने के बाद भर्ती है.

अस्पताल में बेड

सुविधाओं का विस्तार

वहीं, जयपुर के जेके लोन अस्पताल की बात करें तो संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद धीरे-धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की जा रही है. शहर के जेके लोन अस्पताल में मौजूदा समय में 800 बेड इलाज के लिए उपलब्ध हैं. 80 नए पीआईसीयू बेड तैयार हो चुके हैं और 35 इसी माह तक तैयार कर दिए जाएंगे. अस्तपाल में एनआईसीयू के हाल ही में 60 बेड तैयार किए जा चुके हैं और 50 नए बेड इसमें शामिल किए जाएंगे. अस्पताल में फिलहाल 70 वेंटिलेटर बच्चों के इलाज के लिए उपलब्ध हैं. अगले 15 दिनों में 72 वेंटिलेटर और इंस्टॉल किए जाएंगे. वहीं, अस्पताल में तीन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू किए जा चुके हैं.