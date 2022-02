जयपुर. बदमाश धड़ल्ले से विधायक पुरी स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Robbery at CBI Jaipur) में दाखिल हुए. बंदूक की जोर पर कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बनाया फिर तिजोरी से 15 लाख रुपए लूट फायरिंग करते हुए फरार हो गए. बैंक से राशि लूटने के साथ ही ग्राहकों से भी राशि और मोबाइल फोन लूट बदमाश चलते बने.

लूट की सूचना पर विधायक पुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके में नाकाबंदी भी करवाई गई लेकिन बदमाशों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका. वहीं दिनदहाड़े हुई लूट (Broad Day Light Robbery at Central Bank Of India in Jaipur) की सूचना पर डीसीपी साउथ सहित अन्य आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे.

पढ़ें- Loot Case in Jaipur: फिल्मी अंदाज में बुजुर्ग से लग्जरी कार लूटकर फरार हुए बदमाश

बैंक खुलते ही धमक गए बदमाश: पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बदमाश चेहरे पर कपड़ा लपेट कर हथियारों से लैस होकर चोमू हाउस स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच (Robbery at CBI Jaipur) में घुसे. बैंक खुलते ही बदमाशों ने अंदर प्रवेश किया और बैंक में मौजूद तीन से चार कर्मचारियों को गन प्वाइंट पर लेकर बंधक (Loot On Gun Point In CBI Jaipur) बना लिया. इसके बाद बदमाशों ने कर्मचारियों से बैंक की तिजोरी की चाबी मांगी और चाबी से तिजोरी खोलकर उसमें रखे 15 लाख रुपए लूट लिए.

राशि पर हाथ साफ करने के बाद बदमाश बैंक के अंदर ही रहे और जो भी ग्राहक इस दौरान बैंक के अंदर घुसा उन तमाम ग्राहकों को गन प्वाइंट पर लेकर बंधक बनाते चले गए. इसके बाद बदमाशों ने ग्राहकों से भी नकदी और मोबाइल फोन लूटे. कुछ ग्राहकों को बदमाशों ने बैंक के बाथरूम में भी बंद कर दिया.

पढ़ें- Jodhpur Crime News: सगाई तोड़ने का समझौता साथी से बिना पूछे किया, अपहरण कर मांगे 11 लाख

फायरिंग कर फैलाई दहशत: बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों व ग्राहकों को बैंक के अंदर ही बंद कर दिया (Employees And Customers Kept Hostage In CBI Jaipur) और बैंक के गेट को बाहर से लॉक कर दिया. इसके बाद भागते हुए बदमाशों ने बैंक के गेट पर एक फायर कर दहशत फैलाई. इस दौरान बैंक के बाहर मौजूद एक ग्राहक पर हथियार तान कर उसकी स्कूटी लूट कर स्कूटी पर सवार होकर बदमाश मौके से फरार हो गए.

बदमाशों के फरार होने के बाद बैंक के अंदर बंधक बनाए गए कर्मचारी व ग्राहकों ने गेट को तोड़ा और बाहर निकले. इसके बाद बैंक कर्मचारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर लूट की सूचना दी. लूट की वारदात के बाद पूरे जयपुर शहर में बदमाशों की तलाश के लिए नाकाबंदी करवाई गई है और पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल कर बदमाशों का सुराग लगाने में जुट गई है.