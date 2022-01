जयपुर. सीएम अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित (CM Ashok Gehlot corona positive) पाए गए हैं. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने उनके जल्द स्वस्थ होने की (CM Gehlot Get Well Soon) कामना की है. साथ ही शर्मा ने सीएम पर कोरोना से जुड़ी एडवाइजरी की पालना में लापरवाही बरतने का (BJP targets CM Gehlot) आरोप भी लगाया है.

शर्मा ने बयान जारी कर सीएम गहलोत से कोरोना के लक्षण आने के बाद और जांच रिपोर्ट आने से पहले पीसीसी पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संपर्क में आने पर सवाल उठाया है.

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने की सूचना उनके ट्विटर से मिली. ऐसे में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर जनता की सेवा से जुड़े अपने दायित्वों को निभाएं.

हालांकि इस दौरान शर्मा ने यह भी कहा कि हम सब इस बात को लेकर भी चिंतित है कि आप स्वयं प्रदेश में कोविड-19 की एडवाइजरी जारी करते हैं और आमजन से यह उम्मीद भी करते हैं कि सब कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें. शर्मा ने कहा कोरोना एडवाइजरी में यह भी शामिल है कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण हैं और उसने कोरोना की जांच करवाई है तो रिपोर्ट आने तक उसे क्वॉरेंटाइन रहना चाहिए.

शर्मा ने कहा जनता जानना चाहती है कि क्या मुख्यमंत्री जी ने कोरोना की जांच के लिए सैंपल आज सुबह दिया था या फिर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तुरंत सैंपल देकर उनकी रिपोर्ट आ गई. शर्मा ने कहा जब मुख्यमंत्री को कोरोना से जुड़े लक्षण थे तो फिर वे कार्यकर्ताओं और पीसीसी में पहुंचकर अन्य लोगों के संपर्क में क्यों आए? भाजपा विधायक ने कहा की जनता बड़ों और प्रमुख लोगों का अनुसरण करती है, लेकिन जब हम ही लापरवाही बरतेंगे तो फिर हम दूसरों से क्या उम्मीद करें.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार देर शाम ट्वीट के जरिए खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी. लेकिन इससे ठीक कुछ समय पहले वे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में थे और उन्होंने पत्रकारों को संबोधित भी किया. इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री जी की तबीयत आज थोड़ी नासाज है. यही कारण है कि जब सीएम के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई तो भाजपा ने इस पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं.