जयपुर. प्रदेश में रीट परीक्षा अनियमितता के मामले में चल रहे सियासी उबाल के बीच भाजपा का विरोध प्रदर्शन (BJP Protest Against REET Paper Leak) जारी है. बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आज कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना दिया गया. इस विरोध प्रदर्शन के जरिए भाजपा ने एक बार फिर रीट परीक्षा अनियमितता की सीबीआई जांच करवाने और शिक्षा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग को बर्खास्त करने की मांग दोहराई.



कलेक्ट्रेट सर्किल पर दिए गए धरने में भाजपा जयपुर शहर, जयपुर देहात दक्षिण और उत्तर से जुड़ी महिला मोर्चा (Bjp mahila Morcha Against REET) की पदाधिकारियों और कार्यकर्ता शामिल (BJP Protest Against Paper Leak) हुई. वहीं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी के साथ ही बड़ी संख्या में पुरुष भी इस धरने में मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि रीट परीक्षा अनियमितता में जो खुलासे एसओजी ने किए हैं उससे साफ हो चुका है कि इस अनियमितता में सरकार का संरक्षण भी था. इसमें कई बड़े राजनेता भी शामिल है.

भाजपा का कहना है कि जब तक इस प्रकरण की सीबीआई से जांच (BJP Demands CBI Probe In Reet Paper Leak) नहीं होती है. बीजेपी लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी. धरने में महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष जयश्री गर्ग अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

संसद, विधानसभा में भी उठेगा मामला,विधायक देंगे मौन धरना: रीट परीक्षा अनियमितता से जुड़ा यह मामला (Bjp mahila Morcha Against REET) संसद सत्र के साथ ही 9 फरवरी से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा के सत्र में भी भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधि उठाएंगे. बीजेपी महिला मोर्चा ने मोर्चे की प्रभारी और सांसद दिया कुमारी कोच की जिम्मेदारी दी है. तो वहीं प्रदेश नेतृत्व ने विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले को सदन में उठाने की रणनीति भी बनाई है. 8 फरवरी को होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी के तमाम विधायक गांधी सर्किल पर इसी मामले में 2 घंटे का मौन धरना भी देंगे.