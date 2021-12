जयपुर. प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा आगामी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान (BJP Jan Aakrosh Rally in Rajasthan during Assembly Session) जयपुर में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन (BJP state level protest In rajasthan) करने जा रही है. इस विरोध प्रदर्शन में केंद्र से भी पार्टी के कई शीर्ष नेता शामिल होंगे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी साथ ही उन्होने पीसीसी में होने वाली मंत्री जनसुनवाई पर भी सवाल उठाए.

BJP Jan Aakrosh Rally In Rajasthan

विधानसभा सत्र के दौरान होगा BJP का विरोध प्रदर्शन : सतीश पूनिया के अनुसार राजस्थान में भाजपा जिला स्तर पर आक्रोश रैली निकाल रही है. लेकिन सभी जिलों में जब यह विरोध प्रदर्शन पूरा हो जाएगा. उसके बाद जयपुर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जाएगा. यह विरोध प्रदर्शन 15 दिसंबर को जयपुर में होना था लेकिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे (Union Home Minister Amit Shah Jaipur visit) के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था. अब यह विरोध प्रदर्शन विधानसभा सत्र के दौरान ही जयपुर में किया जाना तय किया गया है.

प्रदेशभर से जुटेंगे BJP कार्यकर्ता और नेता : बताया जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा का आगामी बजट सत्र जनवरी के अंत या फिर फरवरी के शुरुआती सप्ताह में शुरू हो सकता है और इसी दौरान भाजपा भी प्रदेश सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए यह विरोध प्रदर्शन करेगी जिसमें प्रदेशभर से भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जुटेंगे.

मंत्री सुनवाई कार्यक्रम से जनता का नहीं होगा भला- पूनिया : वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुरू हुए मंत्रियों के जनसुनवाई कार्यक्रम पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तीखा तंज कसा है. पूनिया ने कहा की कांग्रेस में दरबार लगाने की प्रथा पुरानी है. लेकिन इस सुनवाई कार्यक्रम में मुझे नहीं लगता जनता का कोई भला हो पाएगा. इस दौरान प्रशासन शहरों के संग अभियान (Prashasan Shahron Ke Sang Abhiyan 2021) के कैंपों का उदाहरण देते हुए पूनिया ने कहा कि वहां भी जनता केवल भटक रही है.